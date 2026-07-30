США начали наносить новые удары по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило начало новой серии ударов по Ирану. Американские военные приступили к нанесению ударов в ночь на 30 июля.

Как заявили в командовании, операция проводится в ответ на предпринятую днем ранее. Тогда Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выпустил несколько баллистических ракет по американской базе на Ближнем Востоке. Все выпущенные ракеты были успешно перехвачены дежурными средствами ПВО, уточнили в американском военном ведомстве. По информации американских СМИ, целью иранского удара стала военная база в Иордании. Новая волна атак произошла вопреки недавним заявлениям Вашингтона и Тегерана о приостановке ударов на фоне возобновления переговоров.

До этого стало известно, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Однако, по словам иранских и западных инсайдеров, дипломатические усилия позволили снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию.