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30 июля 2026 в 05:00

Ветеринар объяснил, почему собаки иногда стучат зубами

Ветеринар Даллакян: постукивание зубами у щенят сигнализирует о глистах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Причиной постукивания зубами у щенят могут быть глисты, заявил NEWS.ru ветеринар, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. По его словам, у взрослых собак подобное поведение может считаться нормой, поскольку иногда так питомец выражает свои эмоции.

У маленьких щенят причиной постукивания зубами могут быть глисты. Находясь в кишечнике, паразиты выделяют токсины, что иногда дает такие проявления. При этом у взрослых собак причины могут быть разные: либо с нервами что-то не в порядке, либо есть другие факторы. Особенно это выражено у кобелей, когда они чуют след течки, метку, у них начинает дрожать челюсть. Они стучат зубами, иногда даже появляется пена, — заявил Даллакян.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что укус гадюки может спровоцировать приступ удушья у собаки. По его словам, впрыскивание яда сопровождается сильным отеком, который может привести к летальному исходу. Он отметил, что для самостоятельной помощи питомцу необходимы инъекции антигистаминных препаратов, гормонов и мочегонных средств.

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Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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