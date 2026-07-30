Ветеринар объяснил, почему собаки иногда стучат зубами

Причиной постукивания зубами у щенят могут быть глисты, заявил NEWS.ru ветеринар, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. По его словам, у взрослых собак подобное поведение может считаться нормой, поскольку иногда так питомец выражает свои эмоции.

У маленьких щенят причиной постукивания зубами могут быть глисты. Находясь в кишечнике, паразиты выделяют токсины, что иногда дает такие проявления. При этом у взрослых собак причины могут быть разные: либо с нервами что-то не в порядке, либо есть другие факторы. Особенно это выражено у кобелей, когда они чуют след течки, метку, у них начинает дрожать челюсть. Они стучат зубами, иногда даже появляется пена, — заявил Даллакян.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что укус гадюки может спровоцировать приступ удушья у собаки. По его словам, впрыскивание яда сопровождается сильным отеком, который может привести к летальному исходу. Он отметил, что для самостоятельной помощи питомцу необходимы инъекции антигистаминных препаратов, гормонов и мочегонных средств.