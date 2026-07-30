Врач ответила, какой объем талии можно считать опасным

Опасным для здоровья женщин считается объем талии, превышающий 80 см, а для мужчин этот показатель составляет 94 см, заявила NEWS.ru эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Ольга Уланкина. По ее словам, эти цифры являются сигналом о начале накопления висцерального жира и повышении метаболических рисков даже при нормальном весе тела.

Всемирная организация здравоохранения и Международная диабетическая федерация определили четкие критерии опасного объема талии. Для женщин критической границей считается окружность талии в 80 см и более, для мужчин — 94 см и более. Эти цифры указывают на начало накопления висцерального жира и повышение метаболических рисков даже при нормальном весе тела. Если же талия превышает 88 см у женщин и 102 см у мужчин, речь идет об абдоминальном ожирении высокой степени, при котором риски сахарного диабета, сердечно-сосудистых катастроф и преждевременной смерти возрастают кратно, — пояснила Уланкина.

Она отметила, что измерять талию необходимо строго стоя, на выдохе, а сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но не врезаться в кожу. Специалист добавила, что человек с нормальным ИМТ, но с избыточными сантиметрами в области живота может неосознанно находиться в зоне высокого метаболического риска.

Измерять талию нужно стоя, на выдохе. Сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но не сдавливать кожу. Важно ориентироваться именно на окружность талии, а не на индекс массы тела. ИМТ не различает мышечную и жировую ткань и не показывает, где именно сосредоточен жир. Человек с нормальным индексом массы тела, но с лишними сантиметрами на талии может находиться в зоне высокого метаболического риска, даже не подозревая об этом. Именно поэтому измерение талии — это простой, доступный каждому информативный способ вовремя заметить угрозу и начать действовать до того, как появятся симптомы болезни, — заключила Уланкина.

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