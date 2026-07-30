Жилой дом на острове Кешм попал под удар США Press TV сообщил об ударе США по жилому дому на острове Кешм

Жилой дом на иранском острове Кешм попал под удар США, сообщил телеканал Press TV. Под завалами оказались два человека.

На месте происшествия работали спасательные службы, которые проводили поисковую операцию. Позднее иранское агентство IRNA сообщило, что обоих пострадавших удалось обнаружить. После извлечения из-под завалов их доставили в медицинское учреждение. Других подробностей не приводится.

Ранее Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по американской базе в Иордании. По данным Центрального командования ВС США, все выпущенные ракеты были успешно перехвачены дежурными средствами ПВО. Параллельно с этим представители КСИР заявили о поражении трех нефтяных танкеров в Ормузском проливе, продвигавшихся, по версии Тегерана, по несогласованному маршруту.

До этого стало известно, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Однако, по словам иранских и западных инсайдеров, дипломатические усилия позволили снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию.