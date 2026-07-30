Психолог ответила, убивает ли секс по графику страсть или спасает брак

Планирование интимной близости по календарю не является приговором для отношений, а в условиях современного быта может стать инструментом для их укрепления, заявила NEWS.ru психолог Анастасия Процветова. По ее словам, когда рутина и ежедневные заботы вытесняют романтику, осознанное выделение времени для партнера помогает вернуть утраченную связь.

Когда близость приходится вклинивать в расписание между родительскими собраниями, работой и доставкой продуктов, то кажется, что романтика собрала чемодан и тихо съехала. Так ли это? В начале отношений люди легко находят время друг для друга, но через несколько лет это становится сложнее. Быт и рутина всегда побеждают то, для чего не осталось места. Именно поэтому секс по графику для многих пар становится не приговором, а спасением. Он возвращает в отношения то, что исчезает первым, — время друг для друга. Снимает напряжение, когда один устал ждать инициативы, а другой — жить с чувством вины за очередной отказ, — пояснила Процветова.

Она отметила, что ключевым условием успеха является правильный настрой. По словам психолога, если относиться к запланированной близости как к скучной обязанности вроде уборки, толку не будет.

Иногда свидание, которого ждешь всю неделю, волнует сильнее, чем случайный порыв. Конечно, если относиться к запланированному сексу как к уборке по субботам, ничего хорошего не получится. Ставьте в календаре не интимную близость, а «наше время» — ужин, прогулку, разговоры, объятия, возможность снова побыть мужчиной и женщиной, а не только родителями и сотрудниками. Тогда секс по расписанию перестанет быть убийцей страсти, — заключила Процветова.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что за излишне громкий интимный контакт в ночное время можно получить штраф до 15 тыс. рублей. По его словам, во избежание конфликтов с соседями рекомендуется поработать над шумоизоляцией в квартире.