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20 июля 2026 в 07:05

Россиянам раскрыли, как могут оштрафовать за слишком громкий секс ночью

Эксперт ЖКХ Бондарь: за слишком громкий секс могут оштрафовать на 15 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За излишне громкий интимный контакт в ночное время можно получить штраф до 15 тыс. рублей, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, во избежание конфликтов с соседями рекомендуется поработать над шумоизоляцией в квартире.

Ночь, все спят, а у вас страстные моменты — громкие стоны, крики или даже звук кровати, бьющейся о стену. Соседи от такого не будут в восторге. За слишком громкие проявления супружеской близости в ночное время можно получить штраф или иск. Известны случаи, когда люди обращались в суд из-за постоянного шума и выигрывали компенсацию за моральный вред. Например, одна пара систематически получала предупреждения и взыскания от полиции после жалоб, но это не помогало. Тогда соседи подали заявление в суд, по которому ответчиков обязали выплатить 15 тыс. рублей за шумное поведение, — предупредил Бондарь.

Он подчеркнул, что в большинстве регионов с 23:00 до 07:00 действует режим тишины. По словам эксперта, если звуки из квартиры мешают соседям, это может рассматриваться как нарушение. В таком случае, отметил общественник, участковый имеет право вынести предупреждение или даже оштрафовать на сумму до 1 тыс. рублей.

Чтобы избежать конфликтов, можно улучшить звукоизоляцию: например, повесить плотные шторы, постелить ковер или даже сделать дополнительную перегородку. Иногда помогает передвинуть кровать подальше от стены, граничащей с соседями, или выбрать другое время для проявлений любви. Например, до установленного режима тишины в вашем регионе. Конечно, никто не запрещает вам заниматься личной жизнью в своей квартире. Но если звуки слишком громкие и частые, лучше принять меры, — заключил Бондарь.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что для хранения личных вещей в подвале или на чердаке многоквартирного дома необходимо получить разрешение на общем собрании собственников или от управляющей компании. По его словам, правовой статус этих помещений определяется их назначением.

Общество
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