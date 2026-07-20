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20 июля 2026 в 05:13

В Госдуме рассказали, как будут выплачивать пенсии россиянам в августе

Депутат Стенякина: в августе пенсии будут выплачиваться по стандартному графику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пенсии в августе будут выплачивать по обычному графику, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Если установленная дата перечисления приходится на выходной день, деньги поступят заранее.

В августе федеральных праздничных выходных нет, поэтому пенсии будут выплачивать по обычному графику. Даты зависят от региона, банка и способа получения денег. Если установленная дата выпадает на субботу или воскресенье, пенсию должны перечислить заранее — в последний рабочий день перед выходными, — сказала Стенякина.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. По его словам, также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.

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