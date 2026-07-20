Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 21:50

Минфин сделал заявление по аукционам ОФЗ

Минфин приостановил аукционы по размещению облигаций федерального займа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минфин объявил о временной приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа, передает пресс-служба ведомства. Отмечается, что эта мера направлена на содействие стабилизации рыночной ситуации.

В возобновлении аукционов по размещению ОФЗ будет объявлено дополнительно, отметили в министерстве. Таким образом, новые сроки проведения размещений пока не называются.

Следующий аукцион был намечен на 22 июля. В третьем квартале Минфин планировал привлечь 1,5 трлн рублей за счет размещения облигаций федерального займа с постоянным доходом.

Ранее независимый финансовый советник Рустам Гусейнов в беседе с NEWS.ru заявил: облигации федерального займа являются самыми надежными инструментами на рынке для консервативных инвесторов. По его словам, именно к этому классу активов стоит присмотреться в ближайшие полгода. Он отметил, что существует очень большой выбор облигаций.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что деньги, которые хранятся «под подушкой», не приносят особой пользы ни владельцу, ни экономике. По его словам, инвестиции же, наоборот, не только позволяют сохранить и увеличить капитал, но и поддерживают развитие экономики.

Экономика
Минфин
офз
аукционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти произошел второй за день поджог АЗС
Смертельная авария с туристическим автобусом произошла под Иркутском
Американский военный пытался поджечь правительственное здание в Нью-Йорке
Суд вынес приговор главе разорившегося банка «Агросоюз»
ВС РФ «Геранями» уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ
Минфин сделал заявление по аукционам ОФЗ
Стало известно, могут ли арестовать Нетаньяху в США
Метеорологи рассказали, когда в Москву вернется комфортная летняя погода
Текстиль как последний штрих: почему именно ткани завершают интерьер
В Индии случился политический бунт из-за экзаменов в вузы
Сильнейшая шахматистка в истории отказалась идти в президенты Венгрии
Стали известны условия возможной сделки США и Ирана
Прокуратура оспорила приговор блогеру Митрошиной
В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских дронов
В Британии назначили нового главу МИД
Часть НПЗ возобновили продажи топлива на бирже
Волочкова спела в Москве и объявила себя новой Пугачевой: фанаты согласны
В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ
Подросток бросил «коктейль Молотова» в АЗС и сбежал
Скончался один из самых известных в СНГ фитнес-блогеров
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.