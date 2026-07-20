Минфин сделал заявление по аукционам ОФЗ

Минфин объявил о временной приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа, передает пресс-служба ведомства. Отмечается, что эта мера направлена на содействие стабилизации рыночной ситуации.

В возобновлении аукционов по размещению ОФЗ будет объявлено дополнительно, отметили в министерстве. Таким образом, новые сроки проведения размещений пока не называются.

Следующий аукцион был намечен на 22 июля. В третьем квартале Минфин планировал привлечь 1,5 трлн рублей за счет размещения облигаций федерального займа с постоянным доходом.

Ранее независимый финансовый советник Рустам Гусейнов в беседе с NEWS.ru заявил: облигации федерального займа являются самыми надежными инструментами на рынке для консервативных инвесторов. По его словам, именно к этому классу активов стоит присмотреться в ближайшие полгода. Он отметил, что существует очень большой выбор облигаций.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что деньги, которые хранятся «под подушкой», не приносят особой пользы ни владельцу, ни экономике. По его словам, инвестиции же, наоборот, не только позволяют сохранить и увеличить капитал, но и поддерживают развитие экономики.