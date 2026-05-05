День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 03:40

Россиянам рассказали, в какие облигации лучше всего инвестировать

Финансист Гусейнов: самыми надежными являются облигации федерального займа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Облигации федерального займа являются самыми надежными инструментами на рынке для консервативных инвесторов, заявил NEWS.ru независимый финансовый советник Рустам Гусейнов. По его словам, именно к этому классу активов стоит присмотреться в ближайшие полгода. Он отметил, что существует очень большой выбор облигаций.

Многих устраивают высокие ставки по вкладам, поэтому следующий класс активов, к которому стоит присмотреться консервативному инвестору, — это рынок облигаций. В ближайшие три-шесть месяцев закрывается последнее окошко возможности зафиксировать высокую процентную ставку уровня текущих депозитов 14–16% на длительный срок. К концу года владельцам новых вкладов будут предложены ставки уровня около 10%. Поэтому с такой же фиксированной доходностью, с таким же уровнем надежности облигации прямо сейчас — это очень хорошая возможность зафиксировать высокую доходность. Выбор облигаций очень большой. От максимальной надежности — ОФЗ до активов с рейтингом ниже, где за это есть премия в виде дополнительных процентов дохода, — сказал Гусейнов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что деньги, которые хранятся «под подушкой», не приносят особой пользы ни владельцу, ни экономике. По его словам, инвестиции же, наоборот, не только позволяют сохранить и увеличить капитал, но и поддерживают развитие экономики.

Общество
россияне
инвестиции
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.