Россиянам рассказали, в какие облигации лучше всего инвестировать

Облигации федерального займа являются самыми надежными инструментами на рынке для консервативных инвесторов, заявил NEWS.ru независимый финансовый советник Рустам Гусейнов. По его словам, именно к этому классу активов стоит присмотреться в ближайшие полгода. Он отметил, что существует очень большой выбор облигаций.

Многих устраивают высокие ставки по вкладам, поэтому следующий класс активов, к которому стоит присмотреться консервативному инвестору, — это рынок облигаций. В ближайшие три-шесть месяцев закрывается последнее окошко возможности зафиксировать высокую процентную ставку уровня текущих депозитов 14–16% на длительный срок. К концу года владельцам новых вкладов будут предложены ставки уровня около 10%. Поэтому с такой же фиксированной доходностью, с таким же уровнем надежности облигации прямо сейчас — это очень хорошая возможность зафиксировать высокую доходность. Выбор облигаций очень большой. От максимальной надежности — ОФЗ до активов с рейтингом ниже, где за это есть премия в виде дополнительных процентов дохода, — сказал Гусейнов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что деньги, которые хранятся «под подушкой», не приносят особой пользы ни владельцу, ни экономике. По его словам, инвестиции же, наоборот, не только позволяют сохранить и увеличить капитал, но и поддерживают развитие экономики.