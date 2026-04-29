«Как ими распорядиться?»: Силуанов раскритиковал «подушечные» сбережения

Деньги, которые хранятся «под подушкой», не приносят особой пользы ни владельцу, ни экономике, заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, инвестиции же, наоборот, позволяют не только сохранить и увеличить капитал, но и поддерживают развитие экономики.

У каждого человека есть какие-то сбережения, понятно, что у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты, самый простой — это депозиты в банке? Сегодня вложение дает хорошую добавку в виде процента. Но если более внимательно посмотрим, то у нас есть ценные бумаги, акции, облигации, — сказал он.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что людям, которые планируют вложить средства на долгий срок, лучше всего обратить внимание на драгоценные металлы. По его словам, золото будет выгодной инвестицией, но при условии вложения минимум на 10 месяцев.

До этого президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков предупредил, что россияне, работающие на себя, не делают обязательных отчислений в Соцфонд и рискуют остаться без достойной пенсии. Он посоветовал в таком случае обратить внимание на Программу долгосрочных сбережений.