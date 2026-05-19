США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине

США могут не признать возможного спецпосланника Евросоюза по Украине, гарантий этого нет, считает телеканал Euronews. Журналисты пришли к выводу, что его могут не включить в процесс переговоров и в строго конфиденциальные обсуждения.

Авторы материала отметили, что ЕС все больше настроен на прямой диалог с Россией. Политики понимают, что это необходимо для завершения украинского конфликта.

Ранее выяснилось, что спецпредставители американского президента откладывают визит в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах. Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали возможную поездку на Украину, однако конкретных сроков не было.

Тем временем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер не будет вести переговоры с Россией. Таким образом она подтвердила, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные контакты с Москвой в конце мая.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение, что решение, кто станет посредником в будущих переговорах с Россией по вопросу Украины, останется за странами Европы. По его словам, для начала диалога необходимо, чтобы обе стороны проявили готовность к нему.