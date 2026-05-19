Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона

Участник «Времени героев» Емельянов стал зампредом кабмина Ивановской области

Ивановская область, Россия Ивановская область, Россия Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен заместителем председателя правительства Ивановской области, сообщается в Telegram-канале проекта. Он прошел стажировку в регионе и вошел во второй поток программы подготовки управленческих кадров.

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, — говорится в сообщении.

В проекте напомнили, что Емельянов вошел в число 85 участников второго потока программы «Время героев» в июне 2025 года. По итогам стажировки в Ивановской области ему было предложено присоединиться к команде регионального правительства.

Ранее на встрече с новым составом Центральной избирательной комиссии президент России Владимир Путин заявил, что Герой России, участник программы «Время героев» Анатолий Сысоев поддержит участников специальной военной операции, которые будут баллотироваться на выборах разных уровней. Он отдельно обратил внимание комиссии на присутствие на мероприятии человека с реальным боевым опытом.

