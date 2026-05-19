Рябков осудил настойчивость США в отношении Китая

США настойчиво пытаются вовлечь Китай в переговоры по контролю над вооружениями, несмотря на позицию Пекина, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. По его словам, идея многостороннего диалога ядерных держав упирается в требование США обязательно включить в него Китай, хотя Пекин последовательно отказывается от участия.

Сама идея многосторонних переговоров ядерных держав по контролю над вооружениями упирается в навязчивое стремление США жестко обусловить их запуск обязательным участием Китая. При этом игнорируется последовательная позиция Пекина о неприсоединении к такому взаимодействию на данном этапе, — отметил Рябков.

Рябков напомнил, что Великобритания и Франция отказываются участвовать в обсуждении ограничений ядерных арсеналов, а для России ключевым вопросом остается совокупный ядерный потенциал стран НАТО, который, по его словам, необходимо учитывать безальтернативно.

Ранее он заявлял, что частота контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио напрямую зависит от прогресса по ключевым двусторонним вопросам. По словам дипломата, на текущий момент с продвижением в отношениях между странами наблюдаются серьезные проблемы.