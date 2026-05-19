Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 17:25

Силовики прибыли в редакцию «МК», куда до этого ворвались люди в масках

Павел Гусев Павел Гусев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники силовых структур прибыли в здание издательского дома «Московский комсомолец», сообщил ТАСС главный редактор издания Павел Гусев. По его словам, они появились вслед за людьми в масках, которые проникли на один из этажей здания.

Сейчас вот приехали силовые структуры, будем разбираться. Мы понять не можем, что это такое. Нас никто не ставит в известность, — сказал Гусев.

Ранее в редакцию издания на улице 1905 года ворвалась группа неизвестных. Злоумышленники были в масках и в одежде без каких‑либо опознавательных знаков, а в руках у них была кувалда. По данным издания, несколько человек вели себя вызывающе — не стали показывать документы и пригрозили сломать двери и турникеты у входа.

До этого 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению главного организатора покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева Андрея Пронского. Первые 10 лет осужденный проведет в тюрьме. Кроме того, бывший сокамерник Пронского в судебных показаниях заявил, что обвиняемый в подготовке покушения на журналиста торговал через даркнет оружием и запрещенными веществами.

Москва
силовики
журналисты
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя рассказал, что сейчас происходит с переговорами по Украине
«На прицел»: Захарова высказалась об эскалации вокруг атомной станции в ОАЭ
10 дней разлагалась в диване: мигрант убил соседку и покинул Россию
«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана
«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего
Писательницу-иноагента внесли в список террористов
Путин прилетел в Пекин
ВСУ сконцентрировали свои атаки на новый регион России
Военэксперт ответил, правда ли Украина разработала мощнейшие умные бомбы
Захарова раскрыла, кто «благославил» Киев на удары по российской энергетике
Дегтярев назвал сломанным мировой спорт без России
МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища
В Таганроге умер последний живший в России Праведник народов мира
Мирные жители Курской области получили жуткие травмы из-за атаки ВСУ
Дипломат объяснил отсутствие стратегического диалога с Западом
ВСУ ударили по медобъектам в российском городе
Атака ВСУ обернулась смертью мирного жителя в Белгородской области
«Аэрофлот» на ЦИПР представил голосового помощника и цифрового аватара
Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные
Трамп ответил на вопрос об ударе США по Ирану в ближайшее время
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.