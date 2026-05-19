Силовики прибыли в редакцию «МК», куда до этого ворвались люди в масках

Сотрудники силовых структур прибыли в здание издательского дома «Московский комсомолец», сообщил ТАСС главный редактор издания Павел Гусев. По его словам, они появились вслед за людьми в масках, которые проникли на один из этажей здания.

Сейчас вот приехали силовые структуры, будем разбираться. Мы понять не можем, что это такое. Нас никто не ставит в известность, — сказал Гусев.

Ранее в редакцию издания на улице 1905 года ворвалась группа неизвестных. Злоумышленники были в масках и в одежде без каких‑либо опознавательных знаков, а в руках у них была кувалда. По данным издания, несколько человек вели себя вызывающе — не стали показывать документы и пригрозили сломать двери и турникеты у входа.

До этого 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению главного организатора покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева Андрея Пронского. Первые 10 лет осужденный проведет в тюрьме. Кроме того, бывший сокамерник Пронского в судебных показаниях заявил, что обвиняемый в подготовке покушения на журналиста торговал через даркнет оружием и запрещенными веществами.