22 ноября 2025 в 10:00

В деле о покушении на Соловьева появилась информация об оружии из даркнета

Обвиняемый в покушении на Соловьева торговал в даркнете оружием и наркотиками

Владимир Соловьев Владимир Соловьев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Андрей Пронский, обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, сбывал оружие и запрещенные вещества через даркнет-площадки, пишет РИА Новости со ссылкой на показания его бывшего сокамерника. По версии следствия, фигурант действовал по заданию украинской разведки.

Пронский рассказал мне, что у него в даркнете есть магазин, где он продает наркотики и оружие, — отметил свидетель по делу.

По делу также проходят Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. По версии следствия, их привлек Пронский, создав ячейку неонацистской группировки.

Во время обысков 25 апреля 2022 года в квартирах Пронского и его сообщников в Москве и Подмосковье силовики нашли целый арсенал. Среди изъятого — самодельная взрывчатка, граната с запалом, несколько кустарных пистолетов, обрез, порох, детали к пистолету Макарова и более тысячи патронов разных калибров.

Согласно данным СК, фигуранты поджигали автомобили и здания военкоматов в Москве, Подмосковье и Тверской области с декабря 2021 года по апрель 2022-го. Позже сообщники Пронского собирали информацию о Соловьеве, они планировали установить взрывчатку под кузовом машины.

Следствие также установило, что с 2013 по 2022 год Пронский написал и напечатал около 300 экземпляров собственной книги. В тексте, по данным экспертизы, содержатся высказывания, которые оправдывают терроризм, разжигают ненависть и унижают достоинство людей по расовым, национальным и социальным признакам.

Ранее суд признал обвиняемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева Василия Стрижакова невменяемым. Его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение с усиленным наблюдением.

Владимир Соловьев
журналисты
покушения
убийства
даркнет
наркотики
оружие
торговля
