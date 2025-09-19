Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 05:19

Глава MI6 хочет вербовать агентов в России через даркнет

Британская разведка MI6 создает платформу в даркнете для вербовки новых агентов

Здание Секретной разведывательной службы MI6 в Лондоне Здание Секретной разведывательной службы MI6 в Лондоне Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Служба внешней разведки Великобритании MI6 разрабатывает специализированную платформу в даркнете для вербовки лиц, имеющих доступ к секретным данным в России и других государствах, считающихся недружественными, передает газета Times. Проект Silent Courier призван обеспечить безопасное взаимодействие с потенциальными агентами без необходимости личных встреч.

Цифровая платформа позволит устанавливать контакты с источниками информации в странах, где традиционные методы вербовки становятся все более рискованными, — сказано в источнике.

Для обеспечения анонимности доступа к системе MI6 подготовила специальные инструкции, которые включают рекомендации по использованию VPN-сервисов и «чистых» электронных устройств. Официальная презентация проекта запланирована на официальном YouTube-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы будут более активно действовать против России, в том числе помогая Украине проводить операции против Москвы. Политолог-британовед Мовсес Газарян уверен, что Великобритания сосредоточится на диверсионных и информационно-политических операциях против РФ.

MI6
шпионы
даркнет
вербовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.