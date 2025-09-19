Глава MI6 хочет вербовать агентов в России через даркнет Британская разведка MI6 создает платформу в даркнете для вербовки новых агентов

Служба внешней разведки Великобритании MI6 разрабатывает специализированную платформу в даркнете для вербовки лиц, имеющих доступ к секретным данным в России и других государствах, считающихся недружественными, передает газета Times. Проект Silent Courier призван обеспечить безопасное взаимодействие с потенциальными агентами без необходимости личных встреч.

Цифровая платформа позволит устанавливать контакты с источниками информации в странах, где традиционные методы вербовки становятся все более рискованными, — сказано в источнике.

Для обеспечения анонимности доступа к системе MI6 подготовила специальные инструкции, которые включают рекомендации по использованию VPN-сервисов и «чистых» электронных устройств. Официальная презентация проекта запланирована на официальном YouTube-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы будут более активно действовать против России, в том числе помогая Украине проводить операции против Москвы. Политолог-британовед Мовсес Газарян уверен, что Великобритания сосредоточится на диверсионных и информационно-политических операциях против РФ.