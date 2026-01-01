Жители Запорожской области зажгли свечи в память о жертвах атаки в Хорлах Балицкий: в Запорожской области провели акцию в память о жертвах атаки в Хорлах

В Запорожской области волонтеры и местные жители зажгли свечи, чтобы почтить память погибших от удара ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он также назвал произошедшее в Хорлах результатом циничной атаки.

Активисты движений #МЫВМЕСТЕ, «Юг Молодой», «Волонтеры Победы» и «Российский союз молодежи» вместе с жителями Запорожской области зажгли свечи в память о погибших — жертвах [удара ВСУ] в Хорлах Херсонской области, где в результате циничной атаки погибли 24 человека, среди которых ребенок, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что удар ВСУ беспилотниками по кафе в Херсонской области был спланирован заранее, сообщили в пресс-службе МИД РФ. По информации ведомства, БПЛА целенаправленно летели в большие скопления людей.

До этого президент России Владимир Путин выслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы и о ходе следствия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, руководитель региона также проинформировал, что данные о погибших будут публиковаться по мере их опознания следственной группой.