Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 23:35

Жители Запорожской области зажгли свечи в память о жертвах атаки в Хорлах

Балицкий: в Запорожской области провели акцию в память о жертвах атаки в Хорлах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Запорожской области волонтеры и местные жители зажгли свечи, чтобы почтить память погибших от удара ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он также назвал произошедшее в Хорлах результатом циничной атаки.

Активисты движений #МЫВМЕСТЕ, «Юг Молодой», «Волонтеры Победы» и «Российский союз молодежи» вместе с жителями Запорожской области зажгли свечи в память о погибших — жертвах [удара ВСУ] в Хорлах Херсонской области, где в результате циничной атаки погибли 24 человека, среди которых ребенок, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что удар ВСУ беспилотниками по кафе в Херсонской области был спланирован заранее, сообщили в пресс-службе МИД РФ. По информации ведомства, БПЛА целенаправленно летели в большие скопления людей.

До этого президент России Владимир Путин выслушал телефонный доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации после атаки ВСУ на Хорлы и о ходе следствия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, руководитель региона также проинформировал, что данные о погибших будут публиковаться по мере их опознания следственной группой.

Запорожская область
Херсонская область
Евгений Балицкий
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Над российским регионом сбили 14 БПЛА
Новогодние каникулы в городе: план идеального отдыха для семьи
Приметы 2 января — Игнатьев день: не покупайте обувь ни в коем случае!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 января 2026 года
Помощь Ефремова, брошенный сын, кома: трагедия актрисы Евгении Ханаевой
В Польше пообещали завоевать Балтийское море в 2026 году
Над Россией сбили 201 украинский дрон
Жители Запорожской области зажгли свечи в память о жертвах атаки в Хорлах
«Мрачный цинизм»: на Западе высказались о переговорах по Украине
Один российский аэропорт прекратил свою работу
Две женщины упали под Новый год с большой высоты в Москве
Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией
Бастрыкин взял под контроль расследование драки со стрельбой в Подольске
Бывший футболист «Спартака» скончался в реанимации
Российского хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Российская армия ликвидировала командира батальона теробороны ВСУ
Следователи сделали важное заявление по теме атак ВСУ на Россию
Посольство запросило данные о пострадавших в пожаре в Швейцарии россиянах
Раскрыты страшные последствия протестов в Иране
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.