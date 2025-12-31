«Очень ценно»: Балицкий передал мальчику из Мелитополя подарок от Путина Балицкий вручил мальчику из Мелитополя самокат в подарок от Путина

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий вручил мальчику Ивану из Мелитополя подарок от президента России Владимира Путина — самокат, сообщил глава региона в Telegram-канале. По его словам, ребенок хорошо учится в школе и занимается спортом.

Иван — круглый отличник, занимается спортом, увлекается историей и, что очень ценно, помимо подарка для себя — самоката, попросил подарок и для своей бабушки — телевизор, — написал Балицкий.

По словам главы региона, Иван живет с бабушкой и младшей сестрой. Также его старший брат выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что лидер исполнил новогоднюю мечту школьницы в рамках акции «Елка желаний». Представитель Кремля рассказал, что девочка хотела посетить Звездный Городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Желание школьницы исполнилось. Дополнительно Путин решил организовать ей посещение балета «Щелкунчик» в Большом театре России.