31 декабря 2025 в 19:00

Раскрыто, что на самом деле держит Европу в состоянии предвоенной истерии

Пушков: ЕС не готов воевать, но не может отказаться от милитаризации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские политические элиты не готовы к прямому военному конфликту с Россией, однако сознательно продолжают курс на конфронтацию, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, которые приводит ТАСС, правящие элиты не могут «слезть с предвоенной иглы», так как отказ от мифа о «российской угрозе» поставит под вопрос политику милитаризации с огромными военными расходами.

Сейчас Европа воевать не готова. Но, судя по настрою ее правящих элит, они и с предвоенной иглы сойти уже не могут. Потому что если они с нее сойдут, то появится слишком много вопросов. И главный из них: если украинский кризис завершится, зачем тогда тратить деньги на большие военные бюджеты? Зачем усиливать милитаризацию в Европе?отметил Пушков.

Он считает, что возможные изменения в европейской политике связаны не с пересмотром взглядов действующих лидеров, а со сменой власти в ключевых странах. На смену нынешним элитам, по его мнению, могут прийти либо умеренные традиционалисты, как премьер Венгрии Виктор Орбан, либо несистемные силы, такие как немецкая партия «Альтернатива для Германии». Именно внутриполитическая эволюция в государствах ЕС, по мнению сенатора, определит будущее отношений с Россией.

Ранее Пушков отмечал, что европейский ВПК больше всего заинтересован в затягивании украинского конфликта. Он отметил, что такие компании, как Thales, Dassault, Rheinmetall, выплатили своим акционерам в 2025 году рекордные дивиденды — $5 млрд (387 млрд рублей). Сенатор добавил, что все это указывает на большую прибыль организаций.

