12 февраля 2026 в 10:28

Сердюков сообщил о войсках у границ стран ОДКБ

В ОДКБ заявили о направленной против России милитаризации Европы

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press
Милитаризация в Европе направлена против России, заявил на брифинге глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он отметил, что наиболее сложная обстановка формируется в Восточно-Европейском регионе, передает ТАСС.

Ускоренными темпами продолжается милитаризация Европы, открыто направленная на подготовку к военному противостоянию с Россией, для чего активно наращивается присутствие коалиционных войск в непосредственной близости от стран ОДКБ, а также осуществляется оперативное оборудование территорий и совершенствование соответствующей инфраструктуры, — сказал Сердюков.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что ускоренная милитаризация Европы сопровождается подготовкой населения стран ЕС к возможному вооруженному конфликту с Россией. Дипломат охарактеризовал такую линию как авантюрную и чреватую непредсказуемыми последствиями.

До этого аналитическое издание Foreign Affairs выразило мнение, что Германия, стремительно наращивая военные расходы, может превратиться в следующего военного гегемона Европы. В 2025 году страна потратила на оборону больше всех в Европе, а к 2029 году ее военный бюджет может превысить $189 млрд (15 трлн рублей).

