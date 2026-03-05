Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 05:20

Адвокат дала ценнейший совет супругам, планирующим развестись

Адвокат Шакина: перед разводом супруги должны отозвать все доверенности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед расторжением брака супругам рекомендуется аннулировать все ранее выданные доверенности, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По ее словам, это поможет предотвратить нежелательную реализацию собственности.

В браке супруги нередко выдают друг другу доверенности на управление и распоряжение имуществом, а также нотариально заверенные согласия на совершение сделок. Необходимо отменить их все. Для этого обратитесь к нотариусу и подайте заявление. Это предотвратит ситуацию, когда супруг продаст квартиру или иное имущество по ранее полученному согласию, — предупредила Шакина.

Она подчеркнула, что мнения нотариусов по поводу отзыва согласия на сделку с недвижимостью различаются. По словам адвоката, некоторые из них отказывают в этом, ссылаясь на отсутствие возможности провести соответствующую процедуру.

Отзыв согласия допустим и должен производиться в той же форме, что и его выдача, причем сделать это нужно строго до момента заключения сделки. Если нотариус не готов отозвать документ, то уведомите лично супруга о несогласии на совершение сделок с имуществом, — заключила Шакина.

Ранее юрист Лариса Феттер посоветовала мужчинам не вступать в конфликты с женой во время развода. По ее словам, ссоры и оскорбления только усугубят и без того напряженную обстановку.

