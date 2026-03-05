Адвокат дала ценнейший совет супругам, планирующим развестись

Перед расторжением брака супругам рекомендуется аннулировать все ранее выданные доверенности, заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шакина. По ее словам, это поможет предотвратить нежелательную реализацию собственности.

В браке супруги нередко выдают друг другу доверенности на управление и распоряжение имуществом, а также нотариально заверенные согласия на совершение сделок. Необходимо отменить их все. Для этого обратитесь к нотариусу и подайте заявление. Это предотвратит ситуацию, когда супруг продаст квартиру или иное имущество по ранее полученному согласию, — предупредила Шакина.

Она подчеркнула, что мнения нотариусов по поводу отзыва согласия на сделку с недвижимостью различаются. По словам адвоката, некоторые из них отказывают в этом, ссылаясь на отсутствие возможности провести соответствующую процедуру.

Отзыв согласия допустим и должен производиться в той же форме, что и его выдача, причем сделать это нужно строго до момента заключения сделки. Если нотариус не готов отозвать документ, то уведомите лично супруга о несогласии на совершение сделок с имуществом, — заключила Шакина.

Ранее юрист Лариса Феттер посоветовала мужчинам не вступать в конфликты с женой во время развода. По ее словам, ссоры и оскорбления только усугубят и без того напряженную обстановку.