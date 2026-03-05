«Ссорить всех против всех»: политолог о целях Трампа на Ближнем Востоке Политолог Самонкин: США потеряют статус лидера при объединении Ближнего Востока

США рискуют утратить лидирующие позиции в случае объединения стран Ближнего Востока, что вызывает беспокойство у президента страны Дональда Трампа, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, поэтому американский лидер стремится вызвать раздор в регионе.

С 70-х годов XX века [на Ближнем Востоке] идут постоянно локальные боевые действия. Цель [США] — не допустить объединения исламского и арабского мира. Это первая задача, потому что если исламский мир станет единым, это создаст серьезную геополитическую конкуренцию. Османская империя наводила страх на Европу в свое время. Еще до существования США британцы и французы пытались либо натравливать ее на нас, либо ослаблять через Балканский регион, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что если исламский мир объединится и достигнет таких же темпов экономического роста, как Китай, то это станет угрозой для США. По словам политолога, в таком случае Соединенным Штатам, обремененным долларовыми и внешнеэкономическими долгами, будет сложно противостоять.

Главная задача Трампа — ссорить всех против всех. И, конечно же, сдерживать потенциал развития ядерной программы, чтобы у Ирана не было больше ядерного оружия, чем у Израиля. В этом отношении кроется логика. То, что мы сейчас видим, — это продолжение противостояния прошлого года, когда в данной ситуации нет явных победителей, — заключил Самонкин.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что напряженность между США и ЕС усугубляется на фоне американской военной операции на Ближнем Востоке, поскольку европейские лидеры не поддерживают ее из-за влияния мусульманской диаспоры. По его словам, разногласия касаются не только идеологических противоречий и торговых споров, но и ситуации на Украине.