Советники Трампа начали упрашивать его быстрее победить Иран CNN: помощники Трампа стараются склонить его к провозглашению победы над Ираном

Советники президента США Дональда Трампа обеспокоены возможностью затяжной войны с Ираном, передает CNN. Они пытаются убедить главу Белого дома как можно скорее объявить о победе.

По информации телеканала, уже через пять дней после начала операции помощники задумались о ее завершении. Один из советников назвал продолжение кампании политическим риском и выразил опасение, что может случиться что-то плохое.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык.

До этого иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли выпустил фетву с призывом к джихаду. Он заявил об обязательности пролития крови сионистов и Трампа.

Кроме того, объявленный иранским аятоллой Насером Макаремом Ширази джихад против США и Израиля означает призыв ко всем шиитам присоединиться к военному конфликту с этими странами, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что причиной этого стало убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.