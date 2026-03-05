Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 03:58

Советники Трампа начали упрашивать его быстрее победить Иран

CNN: помощники Трампа стараются склонить его к провозглашению победы над Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Советники президента США Дональда Трампа обеспокоены возможностью затяжной войны с Ираном, передает CNN. Они пытаются убедить главу Белого дома как можно скорее объявить о победе.

По информации телеканала, уже через пять дней после начала операции помощники задумались о ее завершении. Один из советников назвал продолжение кампании политическим риском и выразил опасение, что может случиться что-то плохое.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык.

До этого иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли выпустил фетву с призывом к джихаду. Он заявил об обязательности пролития крови сионистов и Трампа.

Кроме того, объявленный иранским аятоллой Насером Макаремом Ширази джихад против США и Израиля означает призыв ко всем шиитам присоединиться к военному конфликту с этими странами, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что причиной этого стало убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Иран
Дональд Трамп
США
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО заявили о готовности задействовать статью о коллективной обороне
Врач назвала идеальный завтрак на 8 Марта
Зеленский решил править вечно: он грозит ударами по Белгороду и Белоруссии
Советники Трампа начали упрашивать его быстрее победить Иран
Варшава выступила против сил НАТО на Украине ради безопасности Польши
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил
«Нос между глазами»: Фицо рассудил о доверии Зеленскому
«Стала как зомби»: на Самуи погибли две россиянки — при чем тут гуру Сита
Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Кувейта
Психиатр назвал худший вариант развития алкогольной зависимости
Ситуация на Ближнем Востоке 5 марта: угроза ядерного взрыва, атаки
Россия предложила посредничество между Ираном и США
Трамп хочет бросить курдов в топку иранской войны: что с ними сделает КСИР
Финляндия готовится пустить ядерное оружие через свои границы
Франция нашла необычный источник урана для новых боеголовок
В России появится новый ГОСТ на распространенный продукт
Забыли, кто их сосед? Польша размечталась о ядерном оружии: чем ответит РФ
Песков сравнил речи Черчилля и Путина спустя 80 лет
Здание администрации в иранской провинции атаковали
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.