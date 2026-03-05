Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 04:32

В НАТО заявили о готовности задействовать статью о коллективной обороне

Рютте: НАТО готово к возможной активации коллективной обороны против Ирана

Фото: Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности Альянса задействовать статью пять о коллективной обороне против Ирана, передает Newsmax. По его словам, Блок намерен обеспечивать защиту каждого дюйма своей территории.

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о реакции Блока на потенциальные инциденты. В НАТО подтвердили готовность к коллективным действиям.

Ранее сообщалось, что объявленный иранским аятоллой Насером Макаремом Ширази джихад против США и Израиля означает призыв ко всем шиитам присоединиться к военному конфликту с этими странами, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что причиной этого стало убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

До этого постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Ираном и США. По его словам, Москва имеет соответствующий опыт и неоднократно помогала сторонам находить общий язык.

