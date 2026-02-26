Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 04:00

Зеленский в панике — Одессу готовят к партизанской войне: планируют сдать?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
ВСУ начали готовить Одессу к круговой обороне. Глава местной оперативно-тактической группировки Денис Носиков сообщил, что вокруг города роют противотанковые рвы, устанавливают минные заграждения, ставят капканы и устраивают «кил-зоны». Кроме того, военные учат местных жителей обращаться с оружием, фактически готовя их к партизанской войне. Чего испугались украинские власти и помогут ли их действия удержать Одессу — в материале NEWS.ru.

Что происходит в Одессе

Носиков в интервью YouTube-каналу «Штаб-квартира» сообщил, что в Одессе и Одесской области идет подготовка к круговой обороне. По его словам, вокруг региона выстраиваются фортификационные сооружения, которые включают в себя минные поля, капканы и «кил-зоны» — участки местности, постоянно просматриваемые и простреливаемые БПЛА и артиллерией.

«Это мощная и масштабная система. Просто так сюда никто не зайдет — это будет невозможно», — сказал глава оперативно-тактической группировки «Одесса».

Кроме того, ВСУ набирают «дополнительный ресурс» из студентов, пенсионеров и других людей, которые не могут вступить в войска по состоянию здоровья, добавил он.

Издание «Страна» обратило внимание, что в то же время внутренняя обстановка в Одессе остается нестабильной. Как минимум четверть города лишена электро- и водоснабжения, а некоторые горожане выходят на акции протеста, чтобы привлечь внимание местных и центральных властей к своим проблемам.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что судорожное строительство фортификаций вокруг Одессы свидетельствует об «определенной степени паники» у украинских чиновников.

«Это попытка изобразить: мы готовы, мы будем сражаться. Ну, в основном еще и перед спонсорами западными отчитаться, чтобы больше денег давали, не задумываясь», — сказал он.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Что напугало украинские власти

Благодаря своему расположению стоящая на Черном море Одесса — важный экономический и зерновой хаб Украины. По данным источников, Киев на февральских переговорах в Абу-Даби требовал обеспечить гарантии безопасности для города в рамках мирного соглашения с Россией.

«Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — сообщали инсайдеры.

При этом Москва не раз предельно четко высказывалась об исторической принадлежности Одессы.

«Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические российские территории. В Турции хорошо знают: все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса — вообще русский город», — заявлял президент РФ Владимир Путин.

По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» полковника в отставке Виктора Баранца, сегодня многих людей — как на Украине, так и в России — волнует дальнейшая судьба Одессы и другого портового города, Николаева.

«Естественно, в российском информационном поле стало все чаще и чаще мелькать слово „Одесса“. После этого и начали звучать требования об особых гарантиях для города. Это верный признак того, что Владимир Зеленский не исключает планов России взять Одессу под контроль», — пояснил собеседник.

Дандыкин придерживается схожего мнения, однако называет резкую активизацию ВСУ в Одессе «пиар-акцией».

«Иначе откуда у Киева эти идеи ставить под ружье юнцов и стариков? Скорее всего, как это часто бывает на Украине, деньги на оборону Одессы выделят и „распилят“ — толком ничего не будет сделано. Чтобы защищать город, нужно не просто копать траншеи — необходимы укрепрайоны, бетонированные сооружения. Но как их эффективно создавать в степи, я не знаю», — подчеркнул аналитик.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Как Россия заберет Одессу

Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что удержать Одессу украинским войскам окажется еще сложнее, чем города в Донбассе: все дело в особенностях ландшафта.

«Состояние местности там сильно отличается от, допустим, того же Луганска или донецких оврагов, высот и широкой промышленной и жилой застройки, переходящих друг в друга. У Одессы всего этого нет. Там степь. Что такое противотанковые рвы в степи? Особенно сейчас, когда войска научились действовать и беспилотниками, и штурмовыми группами. Все приготовления ВСУ напоминают чисто одесский юмор — если в городе, конечно, еще остался кто-то из юмористов. Пусть копают — вряд ли это сыграет большую роль», — заметил Дандыкин.

Баранец обратил внимание и на другие факторы, которые всерьез затруднят ВСУ предполагаемую оборону Одессы.

«У ВС РФ есть разведка, и мы наблюдаем, где какие оборонительные сооружения строятся, где ведется минирование, какими частями ВСУ накачивается Одесса, каким оружием, каким личным составом. Внутри Одессы работают наши подпольщики, которые сообщают нам достаточно детальную и крайне важную информацию, которая нам поможет в том случае, если будет принято решение о взятии Одессы под контроль», — пояснил полковник в отставке.

Впрочем, он не исключил, что в случае продвижения российской армии к Одессе полевые укрепления ВСУ могут и не пригодиться.

«Операция там не будет идти влобовую. Никто не побежит через минные поля. Никто не станет подрываться, а корабли не будут маячить на подходе к Одессе. Если начнется одесская операция, то она будет отличаться от других кампаний, связанных со взятием под контроль крупных городов», — резюмировал Баранец.

СВО
Украина
Одесса
оборона
штурм
ВСУ
ВС РФ
