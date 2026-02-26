Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 03:32

Иллюзионист рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее

Иллюзионист Ури Геллер рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее

Подписывайтесь на нас в MAX

Знаменитый израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что власти США привлекли его к осмотру корабля пришельцев в Южной Корее, пишет Daily Star. Он рассказал, что после этого долгое время он боялся рассказывать об увиденном из-за приходящих угроз по почте.

Геллер утверждает, что его доставили на вертолете армии США в некую особо охраняемую зону в Южной Корее, где находился «огромный инопланетный корабль». При его задачей был осмотр тайных тоннелей, которые, по его утверждению, были прорыты северокорейскими спецслужбами для доступа к НЛО.

Ранее бывший президент США Барак Обама впервые публично заявил о своей вере в существование внеземных цивилизаций. По его мнению, инопланетяне реальны, однако он за время своего правления так и не получил неопровержимых доказательств.

После этого действующий президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он пояснил, что наблюдает огромный интерес со стороны общества к этому вопросу.

Между тем спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пошутил, что принадлежность Обамы и лидеров Евросоюза к инопланетянам объяснила бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри. Так он отреагировал на возникший интерес к этой теме.

США
Южная Корея
иллюзионист
космос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Вашингтон требует от Пекина сесть за ядерный стол с Москвой
Раскрыты истинные цели экипажа американского катера у берегов Кубы
Нутрициолог назвала идеальное мясо для ЗОЖников
Родственники украинских пленных просят их не возвращаться из России
Следователи изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девочки
Зеленский в панике — Одессу готовят к партизанской войне: планируют сдать?
ПВО уничтожила беспилотник на подлете к Воронежу
Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь: что об этом известно
Эксперт объяснила, как не переплачивать за газ по нормативам
Иллюзионист рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее
Рубио заявил, что терпение Трампа по Украине не бесконечно
В МИД РФ нашли странности в уставе Совета мира Трампа
Хирург назвал неожиданный эффект от ринопластики для женщин
Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта
Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan
Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС
Степашин рассказал, как Трамп «нагибает» Евросоюз
В Полтаве прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.