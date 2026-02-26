Иллюзионист рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее Иллюзионист Ури Геллер рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее

Знаменитый израильский иллюзионист Ури Геллер заявил, что власти США привлекли его к осмотру корабля пришельцев в Южной Корее, пишет Daily Star. Он рассказал, что после этого долгое время он боялся рассказывать об увиденном из-за приходящих угроз по почте.

Геллер утверждает, что его доставили на вертолете армии США в некую особо охраняемую зону в Южной Корее, где находился «огромный инопланетный корабль». При его задачей был осмотр тайных тоннелей, которые, по его утверждению, были прорыты северокорейскими спецслужбами для доступа к НЛО.

Ранее бывший президент США Барак Обама впервые публично заявил о своей вере в существование внеземных цивилизаций. По его мнению, инопланетяне реальны, однако он за время своего правления так и не получил неопровержимых доказательств.

После этого действующий президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Он пояснил, что наблюдает огромный интерес со стороны общества к этому вопросу.

Между тем спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пошутил, что принадлежность Обамы и лидеров Евросоюза к инопланетянам объяснила бы их попытки подорвать западную цивилизацию изнутри. Так он отреагировал на возникший интерес к этой теме.