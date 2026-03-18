Госдеп США привел все посольства в состояние повышенной готовности WP: Рубио приказал всем посольствам США усилить меры безопасности

Госдепартамент США потребовал от американских дипломатических представительств по всему миру немедленно провести оценку угроз и пересмотра мер безопасности, сообщает The Washington Post (WP). Причиной такой директивы стало обострение военного конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно распоряжению, которое подписал госсекретарь Марко Рубио, в посольствах должны быть созваны комитеты по чрезвычайным ситуациям (КЧС) для выявления потенциальных рисков и разработки планов реагирования на случай возникновения угроз. Документ, инициированный замминистра по вопросам управления Джейсоном Эвансом, обязывает дипломатов подготовиться к любым сценариям развития событий, выходящим за рамки регионального кризиса.

Издание подчеркивает, что ранее подобные инструкции направлялись только в представительства, расположенные непосредственно на Ближнем Востоке. Однако, по информации издания, нынешний приказ стал первым случаем, когда к масштабному пересмотру систем безопасности были призваны абсолютно все американские дипмиссии.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию The New York Times, утверждающую, что администрация Вашингтона добивается отставки кубинского президента Мигеля Диас-Канеля. В своем посте в соцсети Х он назвал это выдумкой.