22 марта 2026 в 09:52

В переговорах по Украине появилось новое лицо

Советник Госдепа США Карран впервые принял участие в переговорах по Украине

Госдепартамент США
Сотрудник Госдепартамента США Крис Карран впервые принял участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса, прошедших во Флориде 21 марта, передает РИА Новости. Прежде о его участии в соответствующих дискуссиях публично не сообщалось.

На официальном сайте ведомства о Карране нет практически никакой информации. Он представлен как сотрудник Управления планирования политики госдепартамента США. Отмечается, что Карран, как и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, появился на переговорах неожиданно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи между представителями Киева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Майами продолжатся 22 марта. Подробный отчет будет представлен позже.

До этого Уиткофф рассказал о проведенных конструктивных переговорах с украинской делегацией. Он уточнил, что встречи прошли во Флориде в рамках посреднических усилий. По словам дипломата, стороны сосредоточились на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов.

