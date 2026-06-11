Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 21:31

«Я 100% знаю, на какой я стороне»: Захарова о конфликте Линды и Фадеева

Захарова заявила, что выбрала сторону творчества в конфликте Фадеева и Линды

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что занимает сторону творчества в конфликте певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) и продюсера Максима Фадеева. Выступая на открытии международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность», дипломат отметила, что со временем все ссоры улягутся, передает корреспондент NEWS.ru.

Я 100% знаю, на какой я стороне. Я на стороне творчества. Я считаю, что все пройдет, и обиды, потом, уверена, это сгладится. Кто-то забудет, кто-то простит. А вот песни легендарные останутся, и музыка легендарная останется, — отметила Захарова.

Отмечается, что 13 мая Линду задержали по обвинению в возможной подделке документов и доставили в столичное МВД, откуда ее отпустили в тот же вечер. По сообщениям СМИ, ситуация возникла из-за спора о правах на песни, которые ранее принадлежали Максиму Фадееву, а затем якобы были переоформлены на певицу и директора компании «Профит» Дарью Шамову. Фадеев со своей стороны сообщил, что не желал доводить конфликт до судебных разбирательств, но был вынужден использовать правовые механизмы.

Власть
Мария Захарова
Максим Фадеев
Линда
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Сирия договорились восстановить работу Русского дома в Дамаске
«Худшее — впереди»: «живой Нострадамус» предрек Израилю войну нового типа
Число жертв вспышки Эболы в ДР Конго достигло 136
Специалисты начали очищать спасенные части панорамы «Оборона Севастополя»
«Отстойные»: Медведев указал на слабое место подготовки строителей в России
Ушел из жизни ветеран ВОВ Иван Федосеев
Стало известно о планах российских дипломатов по делу Обрезко
В деле Обрезко увидели тревожный сигнал для россиян
В многоэтажке Краснодара ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
Два фрагмента панорамы Рубо вернулись в Севастополь спустя 84 года
Правительство сообщило об изменениях в работе салона МАКС-2026
В России изменили правила ввоза пальмового масла из «недружественных» стран
«Я 100% знаю, на какой я стороне»: Захарова о конфликте Линды и Фадеева
Получившим ранения бойцам СВО могут назначить доппособие
В Севастополе раскрыли планы по спасению исторической панорамы
«Сделка одобрена»: Трамп заявил о прорыве по Ирану
Туристы оказались заперты на высоте из-за поломки американских горок
Развод, второй ребенок, мнение об СВО: как живет актриса Диана Пожарская
Командир ВС РФ рассказал о тактике маскировки ВСУ в Константиновке
Из жары в холод: какие погодные сюрпризы готовит июнь
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.