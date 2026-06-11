«Я 100% знаю, на какой я стороне»: Захарова о конфликте Линды и Фадеева

«Я 100% знаю, на какой я стороне»: Захарова о конфликте Линды и Фадеева Захарова заявила, что выбрала сторону творчества в конфликте Фадеева и Линды

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что занимает сторону творчества в конфликте певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) и продюсера Максима Фадеева. Выступая на открытии международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность», дипломат отметила, что со временем все ссоры улягутся, передает корреспондент NEWS.ru.

Я 100% знаю, на какой я стороне. Я на стороне творчества. Я считаю, что все пройдет, и обиды, потом, уверена, это сгладится. Кто-то забудет, кто-то простит. А вот песни легендарные останутся, и музыка легендарная останется, — отметила Захарова.

Отмечается, что 13 мая Линду задержали по обвинению в возможной подделке документов и доставили в столичное МВД, откуда ее отпустили в тот же вечер. По сообщениям СМИ, ситуация возникла из-за спора о правах на песни, которые ранее принадлежали Максиму Фадееву, а затем якобы были переоформлены на певицу и директора компании «Профит» Дарью Шамову. Фадеев со своей стороны сообщил, что не желал доводить конфликт до судебных разбирательств, но был вынужден использовать правовые механизмы.