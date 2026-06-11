Захарова призвала США вспомнить закон на фоне скандала с Кубой Захарова: США стоит обратиться к закону после заявлений о президенте Кубы

США стоит вспомнить о необходимости придерживаться права, заявила NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова на открытии международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность». По ее словам, Вашингтон неоднократно призывал другие государства действовать в соответствии с законом.

Нужно как-то все-таки вспомнить им, что Соединенные Штаты Америки — это государство, которое никогда не отказывалось от права. Мало того, всегда имели склонность называть себя правовым государством. Каким нормам какого права соответствует подобное заявление? И, по-моему, это то самое государство, которое неоднократно призывало всех остальных в мире быть в лоне законности. Необходимо, чтобы они сами у себя уточнили, как это все соотносится, — отметила Захарова.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон продолжает прорабатывать различные варианты действий в отношении Кубы. По его словам, в том числе похищение президента островного государства Мигеля Диаса-Канеля.

До этого политолог Сергей Станкевич рассказал, что эскалация между Израилем и Ираном мешает президенту США Дональду Трампу реализовать планы по военной операции против Кубы. По его мнению, такое положение дел абсолютно невыгодно американскому лидеру, именно поэтому он нервно отреагировал на удары израильцев по Ливану.