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24 июля 2026 в 07:00

Названы причины, почему не стоит бояться выкладывать фотографии с отпуска

Психолог Рейнталь: фотографии природы помогают снизить внутреннее напряжение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Публикация снимков с отдыха помогает не только делиться эмоциями, но и снижать внутреннее напряжение, заявила NEWS.ru семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, многие люди отказываются от выкладывания фотографий из-за страха осуждения или оценки. Однако она отметила, что на самом деле такие снимки несут пользу как для автора, так и для зрителей.

Очень многие не выкладывают фото с отдыха. Чаще всего можно услышать такой аргумент: «Не хочу хвастаться» или: «Сейчас начнут оценивать, что море не голубое, а горы недостаточно высокие». Практически каждый любит смотреть красивые фотографии из путешествий, и на это есть психологические причины. Первая — мозг умеет частично примерять чужой опыт на себя. Когда мы смотрим фотографии моря, заката или красивого завтрака на террасе, мы словно сами ненадолго переносимся туда. Вторая — даже несколько минут просмотра красивых природных пейзажей помогают немного снизить внутреннее напряжение и переключиться после рабочего дня. Третья — ваш отпуск может стать идеей для чьего-то путешествия. И последняя причина — людям интересна не только красивая картинка, но и честный отзыв, — пояснила Рейнталь.

Она отметила, что если без остановки листать чужие отпускные снимки и мерить их по своей рутине, то неизбежно возникнет чувство, будто жизнь всех вокруг ярче и насыщеннее. По словам психолога, дело тут совершенно не в фотографиях, а в привычке забывать, что соцсети — это лишь витрина с лучшими моментами, а не черновик реальности.

Если бесконечно листать фотографии из чужих отпусков и сравнивать их со своей жизнью, может появиться ощущение, что у всех жизнь интереснее. Но проблема здесь не в фотографиях. Мы просто забываем, что в соцсетях люди показывают лучшие моменты, а не всю свою жизнь целиком. Поэтому не бойтесь делиться своими впечатлениями. Возможно, для вас это просто фото моря. А для кого-то — несколько минут отдыха после тяжелого дня, идея следующего отпуска или место, куда он однажды тоже захочет приехать, — заключила Рейнталь.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова заявила, что при выборе направления для отпуска важно учитывать климатические условия в конкретный месяц. По ее словам, в целях экономии рекомендуется бронировать тур заранее.

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