Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 07:04

Ребенок из Белгородской области накрыл собой брата при атаке ВСУ

Шуваев: под Белгородом школьник накрыл собой брата при взрыве дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дети, пострадавшие от атак ВСУ в Белгородской области, поступили во время ударов как герои, рассказал врио губернатора Александр Шуваев в своих социальных сетях. По его словам, 17-летний Арсений, раненный при обстреле автобуса в Шебекино, помогал выбираться другим пассажирам, а 11-летний Клим закрыл собой младшего трехлетнего брата при взрыве беспилотника.

Арсений во время налета дронов получил акубаротравму и осколочные ранения. Однако он не растерялся и помогал раненым.

Второй ребенок — Клим, ему всего 11 лет. Однако уже в этом возрасте он показал себя как настоящий герой в экстренной ситуации. Во время одной из вражеских атак он накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ, — поделился Шуваев.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Новосаратовке Всеволожского района. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что на объектах начался пожар.

Регионы
Белгородская область
дроны
спасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бегство бойцов ВСУ, новый удар по Wildberries: новости СВО к утру 24 июля
Жители иранского Ахваза погибли при ракетном ударе США
Обвиняемый во взятке бывший чиновник отправился в зону СВО
Раскрыт жуткий факт из биографии нового главкома ВСУ
Определена судьба забытых на таможне в Приморье машин
В Дании указали на главную слабость украинской армии
Весь общественный транспорт перестал ходить в российском городе
Трамп вводит новые торговые пошлины против десятков стран
Хирург рассказала, какие пластические операции делают мужчины
Фигуранта дела о гибели главы «АрБата» захотели надолго посадить за решетку
Ребенок из Белгородской области накрыл собой брата при атаке ВСУ
Названы причины, почему не стоит бояться выкладывать фотографии с отпуска
Дорожная авария в Татарстане унесла жизни подростков
Сотрудники склада Wildberries пострадали при ударе БПЛА по Ленобласти
Названо поколение, которое больше всего заботится о здоровье
Стало известно о бегстве ВСУ из двух сел в Харьковской области
«Дубина для США»: в РФ предположили, как ЕС поплатится за штраф Google
Врач ответила, почему овощи с грядки не всегда полезны
Атака БПЛА на Санкт-Петербург 24 июля: что известно, куда пришелся удар
Беспилотники атаковали гражданские объекты в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.