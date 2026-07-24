Ребенок из Белгородской области накрыл собой брата при атаке ВСУ Шуваев: под Белгородом школьник накрыл собой брата при взрыве дрона ВСУ

Дети, пострадавшие от атак ВСУ в Белгородской области, поступили во время ударов как герои, рассказал врио губернатора Александр Шуваев в своих социальных сетях. По его словам, 17-летний Арсений, раненный при обстреле автобуса в Шебекино, помогал выбираться другим пассажирам, а 11-летний Клим закрыл собой младшего трехлетнего брата при взрыве беспилотника.

Арсений во время налета дронов получил акубаротравму и осколочные ранения. Однако он не растерялся и помогал раненым.

Второй ребенок — Клим, ему всего 11 лет. Однако уже в этом возрасте он показал себя как настоящий герой в экстренной ситуации. Во время одной из вражеских атак он накрыл собой трехлетнего брата при детонации дрона ВСУ, — поделился Шуваев.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Новосаратовке Всеволожского района. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал, что на объектах начался пожар.