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24 июля 2026 в 06:30

Врач ответила, почему овощи с грядки не всегда полезны

Терапевт Шитова: употребление овощей с придорожной грядки приводит к онкологии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление овощей, выращенных вдоль дороги, может стать причиной развития онкологических заболеваний, заявила NEWS.ru врач-терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова. По ее словам, такая продукция накапливает тяжелые металлы и остатки топлива.

Овощи и фрукты с собственного огорода могут быть опасны, если грядки находятся рядом с дорогой, гаражами, старыми постройками, так как в почве могут накапливаться тяжелые металлы и остатки топлива. Они переходят в растения, особенно в корнеплоды и зелень, и при длительном употреблении такие продукты повышают риск развития хронических и даже онкологических заболеваний. При частом использовании азотных удобрений овощи накапливают нитраты. Особенно уязвимы перед ними маленькие дети — высокие разовые дозы нитратов связаны с развитием метгемоглобинемии («синдром синего ребенка»), — предупредила Шитова.

Ранее нутрициолог Ирина Селиванова заявила, что процесс разработки рациона начинается с выполнения базовых анализов и обследования состояния желудочно-кишечного тракта. По ее словам, ежедневное меню должно включать в себя достаточное количество высококачественного белка.

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