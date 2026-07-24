Врач ответила, почему овощи с грядки не всегда полезны

Употребление овощей, выращенных вдоль дороги, может стать причиной развития онкологических заболеваний, заявила NEWS.ru врач-терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова. По ее словам, такая продукция накапливает тяжелые металлы и остатки топлива.

Овощи и фрукты с собственного огорода могут быть опасны, если грядки находятся рядом с дорогой, гаражами, старыми постройками, так как в почве могут накапливаться тяжелые металлы и остатки топлива. Они переходят в растения, особенно в корнеплоды и зелень, и при длительном употреблении такие продукты повышают риск развития хронических и даже онкологических заболеваний. При частом использовании азотных удобрений овощи накапливают нитраты. Особенно уязвимы перед ними маленькие дети — высокие разовые дозы нитратов связаны с развитием метгемоглобинемии («синдром синего ребенка»), — предупредила Шитова.