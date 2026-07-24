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24 июля 2026 в 05:30

Психолог объяснила, как не превратить любовь к шопингу в зависимость

Психолог Орехова посоветовала установить личный лимит на спонтанные расходы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Личные лимиты на спонтанные покупки помогут избежать зависимости от шопинга, заявила NEWS.ru эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова. По ее словам, также следует различать истинную необходимость и эмоциональный порыв.

Покупки давно перестали быть для современного человека только способом приобрести нужные вещи. Для многих шопинг становится возможностью справиться со стрессом, тревогой или плохим настроением. Проблема начинается, когда процесс превращается в основной способ почувствовать себя лучше. Удовольствие быстро проходит, а на его место приходят чувство вины и финансовые трудности. Чтобы не превратить шопинг в зависимость, важно отделять реальную потребность от эмоционального импульса. Также стоит удалить сохраненные банковские карты из приложений и установить личный лимит на спонтанные расходы, — посоветовала Орехова.

Она отметила, что перед совершением покупки важно задуматься о ее целесообразности. Также, по словам психолога, полезно установить правило отложенной оплаты, например, не приобретать незапланированные товары в течение 24 часов. Если желание тратить деньги регулярно появляется после конфликтов, стресса или усталости, специалист порекомендовала искать другие способы восстановления эмоционального состояния, такие как прогулки, занятия спортом и общение с близкими.

Ранее психолог Евгения Змиренкова заявила, что избавиться от вредных привычек можно за два месяца, если заменить их на действия, которые приносят удовольствие, а не воспринимаются как наказание. По ее словам, важен не только срок, но и последовательность, осознанность и регулярные маленькие шаги.

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