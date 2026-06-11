Из жары в холод: какие погодные сюрпризы готовит июнь

Июнь только начал радовать москвичей долгожданным теплом, но небесная канцелярия уже готовит новый поворот. Аномальная это жара или грозовой апокалипсис? Синоптики обновили прогноз и рассказали, какой сюрприз преподнесет первый летний месяц Центральной России. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Сколько продлится летняя жара в центре России

Метеорологи утверждают, что жаркая погода, успевшая порадовать москвичей после довольно холодного мая, будет постепенно сходить на нет.

«Следующая неделя окажется более прохладной, но комфортной. Столбики термометров в российской столице установятся на отметке 23–24 градуса. Будет прекрасная погода для прогулок на свежем воздухе», — рассказал в разговоре с NEWS.ru синоптик Александр Сергеев.

Однако за уход жары из столицы придется «заплатить»: в ближайшие дни Москву и близлежащие регионы могут накрыть сильные ливни и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром.

«Надо иметь в виду, что атмосферное давление заметно опустится — до 740 миллиметров ртутного столба. С большой вероятностью, это нелучшим образом отразится на самочувствии метеозависимых россиян», — пояснил собеседник NEWS.ru.

В то же время он отметил, что небольшое похолодание и дожди не будут затяжными. Скорее всего, по данным Сергеева, жаркая погода вернется в столицу и центр России уже в последние числа июня.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала NEWS.ru, что люди с избыточным весом особенно тяжело переносят жару из-за нарушенной теплоотдачи организма. По ее словам, в таких случаях состояние человека может сопровождаться учащенным сердцебиением, слабостью и тошнотой. Она подчеркнула, что в жаркую погоду для охлаждения тела кровеносные сосуды расширяются и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы перекачивать кровь.

Когда Москву накроют тропические ливни

Метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что уже в ближайшие выходные пройдет холодный атмосферный фронт с интенсивными грозовыми ливнями и общим количеством осадков до 40 мм — около половины месячной нормы. В Москве посвежеет до +25–28, в воскресенье — до +21–24. По его словам, на следующей неделе дышать станет еще легче: +18–21.

Синоптик Михаил Леус также в беседе с NEWS.ru заметил, что в выходные на погоду столицы начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. По его словам, приближаясь с запада, он принесет очаги дождей ливневого характера, местами с грозами, градом и шквалами.

«В воскресенье, когда фронтальный раздел снова с грозовыми дождями пересечет столичный регион, понижение температуры станет более заметным — термометры покажут +26–28 градусов. В понедельник станет еще немного прохладнее, и только во вторник температура опустится в климатическое русло», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Ранее синоптик Никита Поповнин прогнозировал, что к началу новой недели в столице ожидаются дожди и усиление ветра, а столбики термометров опустятся до комфортных 20–24 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Синоптический процесс может развиваться быстрее или чуть замедлиться, но в любом случае нас ждет ощутимое похолодание. Температура упадет сразу на 6–8 градусов, вернувшись к климатической норме», — отметил собеседник NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что продолжительная жара в мегаполисе таит опасности: бетон, каменные здания и асфальт активно перегреваются и отдают накопленное тепло в атмосферу, дополнительно раскаляя приземный слой воздуха. «В такой духоте ночами спать крайне тяжело», — подчеркнул он.

К каким экстремальным сюрпризам готовит природа

Сейчас синоптиков тревожит характер осадков и скачки атмосферного давления. Как пояснил климатолог Михаил Семенов, судя по последним метеомоделям, значительно возрастает риск так называемых волновых циклонов, которые приносят затяжные дожди и грозы.

«Июнь ожидается несколько нервным. Например, дни с проливными дождями, грозами и почти ураганным ветром будут чередоваться с относительно спокойными периодами, однако без устойчивого антициклона. Что это означает для обычных людей? Вероятно, мы увидим частые фронтальные прохождения, резкие перепады давления и температуры — а это всегда тяжело», — пояснил климатолог. Он подчеркнул, что организм, как правило, не успевает адаптироваться к одному состоянию атмосферы, как уже приходит новое.

Слишком жаркая погода, сохраняющаяся более семи дней, представляет потенциальную опасность для здоровья, предупредил ранее в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Для сравнения: в аномальном 2010 году температура превышала норму на семь градусов, а абсолютный максимум в столице достиг 38,2 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Пока нет предпосылок, что кошмар 2010 года повторится», — успокоил Ильин. — «Напротив, период нынешней жары завершится уже в начале следующей недели. Дневные температуры вернутся к 20 градусам».

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