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23 июля 2026 в 03:44

В Бельгии вырос интерес к российским «визам традиционных ценностей»

Посольство РФ сообщило, что в 2026 году бельгийцам выдали девять специальных виз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Бельгии сохраняется интерес к российским «визам традиционных ценностей», сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Брюсселе. По данным дипмиссии, с начала 2026 года гражданам страны уже оформили девять таких виз.

Программа специальных виз действует после подписания президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа в августе 2024 года. Документ предусматривает выдачу виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные ценности, что позволяет им оформить разрешение на временное проживание в России по упрощенной процедуре.

Ранее сообщалось, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца декабря 2027 года. Граждане РФ с обычными заграничными паспортами смогут находиться в стране без визы до 30 дней.

До этого стало известно, что власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Решение связано с планами страны вступить в Европейский союз в 2028 году.

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