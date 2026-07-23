В Бельгии вырос интерес к российским «визам традиционных ценностей» Посольство РФ сообщило, что в 2026 году бельгийцам выдали девять специальных виз

В Бельгии сохраняется интерес к российским «визам традиционных ценностей», сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Брюсселе. По данным дипмиссии, с начала 2026 года гражданам страны уже оформили девять таких виз.

Программа специальных виз действует после подписания президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа в августе 2024 года. Документ предусматривает выдачу виз иностранным гражданам, разделяющим традиционные ценности, что позволяет им оформить разрешение на временное проживание в России по упрощенной процедуре.

Ранее сообщалось, что Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца декабря 2027 года. Граждане РФ с обычными заграничными паспортами смогут находиться в стране без визы до 30 дней.

До этого стало известно, что власти Черногории рассматривают возможность введения визового режима для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Решение связано с планами страны вступить в Европейский союз в 2028 году.