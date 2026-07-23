Трамп «почистил» Госдеп и оставил полмира без послов США: в чем выгода РФ

Глава США Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока сократил штат сотрудников Госдепартамента на 20%. При этом сейчас около 50% должностей американских послов по всему миру остаются вакантными. Западные СМИ разглядели в этом «крестовый поход» против внешнеполитического ведомства. Зачем Трамп решил «оптимизировать» Госдеп, может ли это отразиться на позициях Штатов в мире и почему эта ситуация выгодна России — в материале NEWS.ru.

Что происходит с Госдепом

На кадровый кризис в американской дипломатии обратила внимание газета Financial Times. Она подсчитала, что за свою вторую каденцию Дональд Трамп сократил порядка 3000 сотрудников Госдепартамента, то есть 20% от всего штата ведомства. При этом традиционно должности послов США по всему миру занимали профессиональные дипломаты. Однако из 101 кандидатуры, выдвинутой Трампом на посольские посты, лишь девять оказались представителями Госдепа. Более того, около половины дипмиссий США за рубежом и вовсе остаются без руководителей — в странах Африки этот показатель составляет 80%.

По словам бывшего директора ЦРУ и экс-посла в России Билла Бернса, на место кадровых дипломатов Трамп набирает доверенных людей из своего ближайшего окружения, мотивируя это «давно назревшими реформами» Госдепа. Чиновник уверен, что такие резкие перемены не сулят ни Штатам, ни репутации американского внешнеполитического ведомства ничего хорошего.

«Нынешняя политика Трампа наносит Госдепартаменту даже более серьезный урон, чем эпоха Джозефа Маккарти в 1950-х годах, когда кампания сенатора против „красной угрозы“ привела к утрате компетенций по Китаю. Нынешний кризис носит всеобъемлющий характер. Он не ограничивается одним регионом или одной областью знаний», — сказал он.

Заседание Конгресса США Фото: Ron Sachs/Ron Sachs — CNP/Global Look Press

По мнению Бернса, сокращение числа «карьерных» дипломатов уже привело к серьезным проблемам во внешней политике. Он привел в пример процесс урегулирования конфликта с Ираном: со стороны Тегерана выступают профессионалы и эксперты, которым американские представители ничего не могут противопоставить за столом переговоров. Именно поэтому, считает экс-директор ЦРУ, договоренности двух стран, заключенные в июне, носили настолько ненадежный характер.

Чего добивается Трамп

У администрации Трампа другой взгляд на происходящее в американской дипломатии. Как полагают авторы FT, президент считает: если подбирать кадры по принципу их лояльности идеологии MAGA («Сделаем Америку снова великой»), это позволит сделать Госдеп более подконтрольным и нацеленным на выполнение задач, поставленных Белым домом.

Политолог, историк-американист Александр Антошин в беседе с NEWS.ru отметил: ничего удивительного в таком подходе Трампа к работе с ведомством нет.

«Это, конечно, можно назвать радикальными реформами, но фактически это борьба главы Белого дома с „глубинным государством“, одним из олицетворений которого для Трампа стал Госдепартамент. Люди работают в дипломатических ведомствах по 40 лет. Меняются администрации, меняются партии у власти, а они продолжают потихоньку строить свои карьеры. Именно с ними Трамп активно борется, считая, что они вредят Америке», — сказал эксперт.

По мнению политолога-американиста Геворга Мирзаяна, сложные отношения Трампа с дипломатами базируются еще и на разнице в ценностях.

Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

«Сформировавшийся истеблишмент, в том числе из профессиональных дипломатов среднего звена, американского президента не понимает и не воспринимает. Дело не только в какой-то личной неприязни к нему. Эти люди воспитывались в совершенно ином подходе к дипломатии, чем тот, который проповедует Трамп. Глава Белого дома публично ставит во главу угла деньги. Политические ценности для него уходят на второй план, если вообще хоть как-то учитываются», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Американист Дмитрий Дробницкий рассказал NEWS.ru, что неразбериха сейчас не только в Госдепе, но и в других американских государственных ведомствах.

«Вся администрация оказалась в ситуации, когда есть Трамп и примерно 40 льстецов-соратников, которые с ним ходят по всяким совещаниям и говорят, какие великие достижения принадлежат президенту. Под ними есть какие-то заместители-помощники, а потом — огромный разрыв до основной массы федерального госаппарата, который и делает реальную политику. Именно поэтому Трамп может каждый день менять свои решения через социальную сеть, но Америка в большинстве случаев продолжает делать то, что она делала всегда, в том числе на федеральном уровне», — объяснил специалист.

К чему приведет кризис дипломатии США

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что нынешние события в США иначе как полноценным кризисом американской дипломатии назвать нельзя. И эта ситуация, по их мнению, несет определенные выгоды для России.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Кризис уже привел к серьезному обострению отношений между США и Европой. А любой раскол в трансатлантическом лагере нам на пользу. Кроме того, любые сложные отношения между США и лидерами Глобального Юга, в том числе по дипломатической линии, также нам на пользу», — заметил Мирзаян.

По его мнению, смена ценностных ориентиров во внешнеполитической деятельности Штатов — залог того, что США могут начать «хотя бы приблизительно» говорить с Россией на одном языке.

Антошин придерживается схожего мнения. Хотя говорить о явных прорывах в отношениях Москвы и Вашингтона пока не приходится, опосредованная польза для РФ от смены курса американской дипломатии уже видна на других фронтах.

«Мы прямо сейчас наблюдаем невозможность Штатов урегулировать конфликт с Ираном, который влияет на весь мировой рынок нефти, газа и удобрений. Влияет так, что США были вынуждены временно приостановить санкции на российскую нефть. Судя по тому, что переговоры с Тегераном демонстрируют „отрицательный рост“, в ближайшее время может последовать еще одна такая отмена. И это положительно влияет на российскую экономику», — напомнил политолог.

Некоторые шаги Трампа, по его словам, сработали и на снижение политической напряженности внутри России.

Главный офис USAID Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Нынешний срок Трампа начался с того, что он оперативно и тотально разогнал USAID за неэффективное расходование бюджетных средств. Коррупция там, конечно, тоже имела место, но и проекты по распространению „мягкой силы“, вплоть до организации „цветных революций“, — заслуга в том числе и этого ведомства. USAID целенаправленно и много лет пыталось расшатать российскую политическую систему. Сейчас давления с этой стороны нет. То есть Россия получила в итоге большее пространство для маневра, освободила часть внутренних ресурсов, которые уходили на противодействие проектам этого американского ведомства. И это, естественно, позитивное изменение», — резюмировал эксперт.

После «реформ» Трампа дипломатия США долго не выйдет из системного кризиса, даже после смены власти в Вашингтоне, уверен Мирзаян.

«Если предположить, что сейчас Трамп преодолеет кризис, американская дипломатия станет более систематической и резко агрессивной на внешней арене, при этом успешной, тут, конечно, для нас могут возникнуть проблемы. Но пока о каком-то преодолении кризиса речи не идет — особенно с учетом ожидаемых промежуточных выборов в конгресс, где Трамп, скорее всего, потерпит поражение», — подытожил американист.

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