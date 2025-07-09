Русское USAID: РФ завоюет мир с помощью мягкой силы, как это будет

МИД РФ готовит законопроект о создании структуры, которая будет отвечать за содействие международному развитию, — аналога Агентства США по международному развитию (USAID). Ее деятельность будет направлена на усиление российского влияния в других странах мира. Почему возникла необходимость создания такой организации, какие задачи будут перед ней поставлены и как Россия может повлиять на остальной мир, читайте в материале NEWS.ru.

Зачем МИД РФ понадобился аналог USAID

Закон о создании структуры МИД, аналогичной USAID, необходим, чтобы работа, обеспечивающая российское влияние за границей, была оперативной и прозрачной, заявил Примаков. По его словам, сейчас представительства Россотрудничества за рубежом — так называемые Русские дома — воспринимаются как «скучное, пыльное место, где бабушки на скорость едят балалайки».

«Мы живем в активном мире, и мы должны быть активны», — сказал чиновник. При этом он подчеркнул, что речь о конкуренции с USAID не идет.

«Нам бы потягаться, например, с Финляндией, у которой есть свое агентство по развитию. Чтобы Россия сделала за рубежом хоть какую-то полезную вещь, которая как-то скажется на ее влиянии, надо выпускать отдельное постановление правительства — вот в чем проблема», — пояснил глава Россотрудничества.

Чем будет заниматься российский аналог USAID

России просто необходима структура, которая будет заниматься мягкой силой и распространять культурное, образовательное влияние на мир и укреплять авторитет страны в мире и международное сотрудничество, убежден депутат Госдумы Олег Матвейчев. При этом, по его словам, российская организация не будет калькой с USAID.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Отличие от USAID радикальное, потому что наша задача — это международное сотрудничество и мир на планете Земля, в Евразии, на наших границах. А USAID помогало организациям, которые несли прежде всего деструктивное влияние и занимались борьбой с правительствами разных государств. Наша структура, насколько я понимаю, ничем подобным заниматься не станет и в политику тоже вмешиваться не будет», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Лидер СРЗП Сергей Миронов поддержал создание агентства, продвигающего мягкую силу России, но выразил сомнение, что это вопрос федерального законодательства и публичных дискуссий.

«Мягкая сила эффективно действует, когда это перчатка, надетая на железный кулак. В ином случае это просто еще один канал по расходованию бюджетных средств», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Какую мягкую силу Россия может предложить

По мнению политолога Сергея Маркова, для распространения своего влияния на другие страны одного желания недостаточно. Нужно ясно представлять, что мы намерены предложить миру.

«Можно, конечно, опереться и на опыт USAID и других европейских структур, продвигающих свое влияние вовне. Но у нас есть одна проблема — это отсутствие четко выраженной собственной идеологии. Что именно мы предлагаем миру для развития? Вот Запад предлагает свое: свободу, как они говорят, демократию, технологическое развитие. Идея о том, что мы сторонники консервативных ценностей, действительно имеет какой-то потенциал», — рассказал он NEWS.ru.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Однако, по его мнению, следует более четко сформулировать тот образ будущего, к которому Россия стремится и предлагает другим. «Идея о том, что мы за традиционные ценности, может рассыпаться из-за того, что у нас много детей в детских домах. А ведь семья — это важнейшая традиционная ценность. Смотрите дальше, любой более-менее состоятельный человек мечтает отправить своих детей учиться за границу. И делает это. Возможно, пока мы не готовы быть идеалом, образцом для мира», — отметил Марков.

Матвейчев не согласен с такой позицией. По его словам, речь идет о мягкой силе именно в первоначальном, правильном ее понимании.

«Это прежде всего образование, культура, наука, которые должны быть известны в мире. Потому что мы видим, что о наших культурных достижения не знают, не знают и о наших приоритетах в области науки. Многие не знают, как противостоять различным мифам и фальсификациям истории, которые происходят для того, чтобы эта структура могла всему этому противостоять», — подчеркнул он.

По мнению Маркова, России нужно активнее работать с зарубежной молодежью. «У меня спрашивают, в чем смысл международных молодежных форумов. Зачем их проводить? Вот мы собираем молодых людей от 18 до 25 лет из разных стран. И они в течение двух недель общаются, „тусуются“. Есть у них деловые программы и ночные дискотеки. Так вот, если эти две недели человек был счастлив, значит, его сердце останется навсегда с Россией», — сказал политолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что случилось с USAID и почему его запретили в России

В январе президент США Дональд Трамп заморозил на 90 дней финансовую помощь другим государствам. Среди тех, кто лишился денег, — и Агентство США по международному развитию (USAID). Позднее американский госсекретарь Марко Рубио объявил о прекращении работы USAID. По его словам, деятельность агентства улучшала жизнь только руководителей бесчисленных неправительственных организаций, «которые часто наслаждались пятизвездочным образом жизни, финансируемым американскими налогоплательщиками».

USAID, созданное в 1961 году президентом Джоном Кеннеди, было призвано поддерживать развитие демократии, экономики и здравоохранения, предоставлять экстренную гуманитарную помощь и содействовать в предотвращении конфликтов. Агентство работало более чем в ста странах мира. В Россию агентство пришло в 1992 году.

USAID по факту было еще одной американской спецслужбой со всеми вытекающими последствиями: кадрами, инструментарием, полномочиями, напомнил Миронов.

«Они проводили масштабные и долгосрочные спецоперации по промыванию мозгов, подкупали журналистов и целые издания по всему миру, формировали везде свои группы влияния, писали для них методички и инструкции, готовили цветные революции и госперевороты», — рассказал политик.

В 2012 году деятельность USAID в России запретили. В Москве посчитали, что характер работы его представителей в стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Как указывал МИД РФ, агентство пыталось через распределение грантов влиять на политические процессы в России.

По словам бывшего заместителя главы Госдепартамента США Виктории Нуланд, за годы работы в России USAID потратило на различные программы около $2,7 млрд, треть из которых пошла «на развитие демократии».

Читайте также:

Диктатуре Санду пришел конец: оппозиция Молдавии готовится взять парламент

Трамп снова готов поставлять оружие Киеву: как это скажется на ходе СВО

Дроны ВСУ летят по русским городам с территории РФ: где прячутся предатели