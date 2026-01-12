Перечислены правила утилизации елок после праздников

Неправильно выброшенная живая новогодняя ель может обернуться для россиян серьезным штрафом, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России, юрист ЮК «Легес Бюро» Ольга Турунина. Чтобы этого избежать, дерево необходимо подготовить и сдать в специальный пункт приема, а не отправлять в обычный мусорный бак.
По завершении праздников живая елка классифицируется как крупногабаритный отход, который запрещено оставлять у дворовых контейнеров. Единственный законный путь — отвезти ее на специализированную площадку. Предварительно, дерево нужно распилить на части, чтобы упростить транспортировку и дальнейшую переработку.
В крупных городах работают специализированные пункты приема, куда можно сдать дерево. После переработки елку используют в качестве удобрения или подстилок для животных, — отметила юрист Ольга Турунина.
Пренебрежение этими правилами ведет к административной ответственности, предупредила эксперт. За первичное нарушение грозит штраф до 3 тыс. рублей, в случае повторения в течение года, сумма может возрасти до 5 тыс. рублей. Актуальные адреса пунктов приема обычно публикуют на сайтах местных администраций и региональных операторов по обращению с ТКО.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что выброс новогодней елки из окна может привести к административной ответственности. Он отметил, что за такие действия предусмотрен штраф. Если падение дерева причинит вред здоровью человека или чужому имуществу, ситуация может перерасти в уголовное разбирательство.