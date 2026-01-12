Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 04:16

Перечислены правила утилизации елок после праздников

Юрист Трунина: для утилизации елку надо распилить и вывезти на спецплощадку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Неправильно выброшенная живая новогодняя ель может обернуться для россиян серьезным штрафом, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России, юрист ЮК «Легес Бюро» Ольга Турунина. Чтобы этого избежать, дерево необходимо подготовить и сдать в специальный пункт приема, а не отправлять в обычный мусорный бак.

По завершении праздников живая елка классифицируется как крупногабаритный отход, который запрещено оставлять у дворовых контейнеров. Единственный законный путь — отвезти ее на специализированную площадку. Предварительно, дерево нужно распилить на части, чтобы упростить транспортировку и дальнейшую переработку.

В крупных городах работают специализированные пункты приема, куда можно сдать дерево. После переработки елку используют в качестве удобрения или подстилок для животных, — отметила юрист Ольга Турунина.

Пренебрежение этими правилами ведет к административной ответственности, предупредила эксперт. За первичное нарушение грозит штраф до 3 тыс. рублей, в случае повторения в течение года, сумма может возрасти до 5 тыс. рублей. Актуальные адреса пунктов приема обычно публикуют на сайтах местных администраций и региональных операторов по обращению с ТКО.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что выброс новогодней елки из окна может привести к административной ответственности. Он отметил, что за такие действия предусмотрен штраф. Если падение дерева причинит вред здоровью человека или чужому имуществу, ситуация может перерасти в уголовное разбирательство.

елки
утилизация
штрафы
правила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится опоздать на поезд: знак судьбы или тревоги?
Фаза Луны сегодня, 12 января: рыбачим на лайте, играем с котиками
Трамп высказался о возможной встрече с временным главой Венесуэлы
Лучшие фильмы, смерть Кеосаяна, слова об СВО, как живет Алена Хмельницкая
Разбитое стекло в «скорой» привело к уголовному делу
Мошенники придумали новую схему, связанную с СВО
Поднимающийся на высоту до 15 км беспилотник разрабатывают в России
Россиян предупредили о штрафах за елочные иголки и мишуру в подъезде
Перечислены правила утилизации елок после праздников
Трамп допустил возможность ответа США на волнения в Иране
Развод, провальный бизнес, «Миротворец»: где сейчас Константин Ивлев
Уязвимые категории российских пенсионеров получат двойные выплаты
Земфира, мнение об СВО, лучшие фильмы: как сейчас живет Рената Литвинова
Работодателям разрешат посылать сотрудников к психиатру
«Уже заметно»: немецкий журналист назвал ситуацию в Киеве катастрофой
Общественники нашли применение конфискованным автомобилям
В Израиле раскрыли, как изменилось число рейсов из России с 2019 года
Глава Минобороны Британии оказался в зоне удара по пути в Киев
Вооруженные бунтовщики убили главу управления полиции в Иране
В одном из российских регионов сократят время продажи алкоголя
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.