Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну Нацбанк Украины за неделю продал $1 млрд для сдерживания падение курса гривны

Для сдерживания обвала гривны Национальный банк Украины реализовал на межбанковском рынке валюту на сумму более $1 млрд (80,2 млрд рублей), сообщает украинский экономический портал «Минфин». Эти меры не помогли, так как национальная валюта продолжает обновлять исторические минимумы.

С 9 по 13 марта регулятор продал колоссальное количество долларов из золотовалютных резервов. Всего с начала года Нацбанк израсходовал на эти цели более $8,3 млрд (665 млрд рублей), не пополняя при этом резервы для борьбы с девальвацией.

12 марта курс доллара на Украине достиг исторической отметки, впервые преодолев уровень в 44 гривны. По состоянию на 14 марта официальный курс был зафиксирован на отметке 44,16 гривны за доллар.

Ранее СМИ писали, что Международный валютный фонд настаивает на снижении курса национальной валюты Украины. В Нацбанке страны не поддерживают эту идею, так как опасаются негативных экономических и политических последствий. Свою позицию фонд объясняет тем, что девальвация способна улучшить финансовое положение государств.

Также сообщалось, что украинские власти прорабатывают возможность переориентации с американского доллара на евро в качестве основной валюты по отношению к гривне. Такое решение продиктовано усилением роли Евросоюза в обеспечении обороноспособности страны.