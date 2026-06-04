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04 июня 2026 в 14:57

Ozon планирует открыть крупный логистический центр в Сахалинской области

Фото: Пресс-служба Ozon
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В рамках ПМЭФ-2026 губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин заключили соглашение о сотрудничестве. В ходе него планируется создать крупный логистический центр в регионе. Инвестиции маркетплейса в технологическое обеспечение комплекса составят примерно 3,2 млрд руб.

Транспортная инфраструктура Сахалинской области быстро развивается. В результате расширяются наши возможности по доставке как многотонных грузов в интересах предприятий или отраслей, так и частных посылок. Например, товаров из интернет-магазинов. Популярность такой формы торговли среди жителей нашей области растет. В этой связи важно, что мы заключили соглашение с компанией Ozon. Она планирует создать на Сахалине логистический центр. Благодаря реализации этого проекта повысится скорость доставки товаров жителям области и понизится ее стоимость, — отметил Лимаренко.

Ozon реализует на Сахалине инвестиционный проект по созданию первого крупного логистического центра цифровой платформы, что позволит жителям региона быстрее и проще получать онлайн-заказы в шаговой доступности, а местным предпринимателям — развивать бизнес и повышать оборот, способствуя экономическому развитию области и созданию новых рабочих мест. Комплекс площадью более 80 тыс. кв. м (включая хаб доставки, откуда заказы передаются курьерам и в пункты выдачи) будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку, а также сможет хранить свыше 5 млн товаров и ежедневно обрабатывать сотни тысяч заказов.

Для нас очень важно, чтобы люди по всей стране могли удобно и быстро получать нужные товары. Мы высоко ценим профессиональный и конструктивный подход правительства Сахалинской области в этом направлении: наша совместная работа по развитию инфраструктуры в регионе помогает сокращать путь заказа до покупателя, обеспечивая товарную доступность, и поддерживать местных предпринимателей, которые смогут развивать бизнес на своей территории и становиться ближе к своим клиентам, — подчеркнул Зимин.

Число онлайн-заказов Ozon в регионе выросло почти в два раза с начала года, а число постоянных клиентов из Сахалинской области — более чем на треть. Половина всех заказов доставляются в малые города и села региона, а на одного клиента приходится на 50% больше онлайн-заказов, чем годом ранее.

Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес местные производители, товарооборот которых по итогам прошлого года превысил 650 млн рублей. Они могут бесплатно разместить свою продукцию на витрине «Сделано на Сахалине» и бесплатно продвигать товары на 67 млн активных клиентов маркетплейса.

Ранее сообщалось, что в прошлом году товарооборот пунктов выдачи заказов Ozon в малых городах вырос почти в три раза, а с начала 2026 года — уже в два раза. Пик заказов от клиентов из небольших населенных пунктов пришелся на декабрь 2025 года — тогда объем был в среднем в семь раз выше, чем годом ранее.

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