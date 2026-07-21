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21 июля 2026 в 14:53

Блогер Адушкина рассказала, какие качества считает важными в мужчинах

Блогер Адушкина призналась, что ее партнер должен быть серьезным

Певица Катя Адушкина Певица Катя Адушкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская певица и видеоблогер Катя Адушкина призналась, что ее партнер должен быть увлечен работой, а не компьютерными играми, сообщает Super.ru. Инфлюенсер посетила площадку Super Fun Club, организованную изданием, на VK Fest, где приняла участие в игре от Super и оценила мужские качества.

Он может мне не отвечать и час на сообщение — это нормально, если человек работает и занят. Но для меня странно, если человек постоянно в сети, но не отвечает, — заявила Адушкина.

Блогер подчеркнула, что ее избранник должен быть в меру ревнивым, но уметь доверять. По ее словам, для нее также важна возможность проводить время в отпуске с подругами отдельно от партнера.

Ранее актриса и певица Настасья Самбурская рассталась со своим мужчиной, так как он хотел детей «здесь и сейчас». 38-летняя артистка предпочла семье карьеру. Актриса отметила, что к своему нынешнему положению шла 20 лет, и неизвестно, как долго оно продлится.

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