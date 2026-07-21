Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 19:04

Фестиваль Outline 2026 отменили из-за угрозы атаки беспилотников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Музыкальный фестиваль Outline 2026 в Подмосковье в этом году не состоится, о чем сообщили сами организаторы в своем Telegram-канале. Поводом для отмены стало распоряжение администрации Талдомского района. Власти приняли такое решение из-за возникшей угрозы беспилотной опасности в месте проведения мероприятия.

Команда проекта отметила, что продумала каждую деталь и полностью подготовила площадки к долгожданной встрече с гостями. Несмотря на вынужденную паузу, создатели фестиваля выразили уверенность, что обязательно вернутся с новыми событиями в будущем.

Информация о билетах появится в ближайшее время, — добавили организаторы.

Ранее стало известно, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов проходит лечение в специализированном центре, куда его госпитализировали после концерта в Екатеринбурге. Сестра певца Ева Снегирева в беседе с журналистами отметила, что это «не рехаб», но там проводят детокс-терапию и к исполнителю пускают только родителей и сотрудников учреждения.

Регионы
Подмосковье
фестивали
БПЛА
Музыка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резкое похолодание в Москве, смертельные ракеты в Белгороде: что дальше
Минобороны сообщило о поражении «Геранями» двух судов у порта Одесса
Горе-полицейские в Германии «обчистили» квартиру и случайно попались
Молодой турист в зарубежном аэропорту схватил чужие часы и попал за решетку
В Ростовской области потушили лесной пожар после налета дронов
Пожилого мужчину избили в Петербурге за замечание
Зеленский задумался о провокации в Черниговской области
В Венесуэле назвали число жертв хантавируса
Россия стала третьей стороной в «юридической войне» Белоруссии и Литвы
Газманов раскрыл, чем займется в день своего юбилея
«Сердце страны»: юрист высказался о выгуле скота на Красной площади
Израиль назвал цель создания пилотных зон в Ливане
Премьер Таиланда исполнил тайваньскую серенаду коллеге из Китая
«Навсегда положить конец»: президент Ливана сделал шаг к миру с Израилем
Суд рассмотрит дело командира ВСУ об ударах по Ростовской области
Трамп рассказал об успехах США в Иране
Раскрыты новые подробности о масштабном пожаре в промзоне на Ставрополье
МосБиржа провела еще один аукцион по акциям «Соллерс»
В реке российского региона утонул 68-летний мужчина
Жена блогера-бодибилдера Иванова назвала причину его смерти
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.