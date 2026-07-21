Фестиваль Outline 2026 отменили из-за угрозы атаки беспилотников

Музыкальный фестиваль Outline 2026 в Подмосковье в этом году не состоится, о чем сообщили сами организаторы в своем Telegram-канале. Поводом для отмены стало распоряжение администрации Талдомского района. Власти приняли такое решение из-за возникшей угрозы беспилотной опасности в месте проведения мероприятия.

Команда проекта отметила, что продумала каждую деталь и полностью подготовила площадки к долгожданной встрече с гостями. Несмотря на вынужденную паузу, создатели фестиваля выразили уверенность, что обязательно вернутся с новыми событиями в будущем.

Информация о билетах появится в ближайшее время, — добавили организаторы.

Ранее стало известно, что солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов проходит лечение в специализированном центре, куда его госпитализировали после концерта в Екатеринбурге. Сестра певца Ева Снегирева в беседе с журналистами отметила, что это «не рехаб», но там проводят детокс-терапию и к исполнителю пускают только родителей и сотрудников учреждения.