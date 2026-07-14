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14 июля 2026 в 17:37

Солиста группы «Три дня дождя» госпитализировали сразу после концерта

Солист «Три дня дождя» Викторов попал в больницу после концерта в Екатеринбурге

Глеб Викторов (группа «Три дня дождя») Глеб Викторов (группа «Три дня дождя») Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов проходит лечение в специализированном центре, куда его госпитализировали после концерта в Екатеринбурге, сообщила сестра певца Ева Снегирева в беседе с РИА Новости. По ее словам, к исполнителю пускают только родителей и сотрудников учреждения.

[Больница, в которую попал Викторов], это не рехаб, а специализированное учреждение, где работают психологи и врачи. Там могут проводить детокс-терапию, чтобы человек соблюдал цифровую тишину. Туда не допускают посетителей, кроме родителей и непосредственно руководства, — поделилась Снегирева.

Она добавила, что артист проходит лечение, включающее многочисленные капельницы с витаминами и средствами для улучшения сна. По словам сестры Викторова, ему предоставляют возможность полностью восстановиться. Она подчеркнула, что в настоящее время к певцу не приглашают психологов, чтобы он мог спокойно отдохнуть и избавиться от головных болей.

Ранее директор телеведущего Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг слухи о госпитализации своего подопечного. По его словам, психотерапевт сейчас дома с семьей и полностью посвятил себя воспитанию годовалого сына.

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