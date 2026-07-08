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08 июля 2026 в 10:33

Директор Кашпировского отреагировал на слухи о его госпитализации

Директор Кашпировского Рудых опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Анатолий Кашпировский Анатолий Кашпировский Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
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Сообщения о госпитализации телеведущего Анатолия Кашпировского не соответствуют действительности, заявил РИА Новости его директор Сергей Рудых. По его словам, психотерапевт находится дома вместе с семьей и посвящает почти все свое время воспитанию ребенка, который родился в прошлом году.

Никто его никуда не госпитализировал, никто его нигде не оперировал. <...> У него родился ребенок в прошлом году, это, наверное, всем известно. Человек просто захотел заняться семейной жизнью, — отметил Рудых.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Кашпировского экстренно прооперировали. Согласно сведениям канала, у него обнаружили злокачественную опухоль. Перед этим, как отметил SHOT, 86-летний психотерапевт жаловался на сильные боли в области живота.

До этого появилась информация, что Кашпировский якобы оформил единственную московскую квартиру на свою третью супругу Гулизар Чалбашову, а доходы от его деятельности проходят через ее ИП. Как утверждал источник, за последние три года на ее счетах накопилось более 7 млн рублей.

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