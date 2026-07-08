У «главного мага СССР» обнаружили рак

Telegram-канал SHOT сообщил, что телеведущего Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали. Согласно сведениям канала, у него обнаружили злокачественную опухоль. Сначала, как отметил SHOT, 86-летний психотерапевт жаловался на сильные боли в области живота.

По данным канала, состояние телеведущего сильно ухудшилось на фоне самолечения — дома ему ставили капельницы с антибиотиками. В результате, как уточнил SHOT, «главного мага СССР» увезли в больницу и провели срочное стентирование, также ему сделали биопсию, результат показал опухоль.

Ранее SHOT сообщил, что Кашпировский якобы оформил единственную московскую квартиру на свою третью супругу Гулизар Чалбашову, а доходы от его деятельности проходят через ее ИП. По данным канала, за последние три года на ее счетах накопилось более 7 млн рублей, а иных активов, кроме работы, у Кашпировского не осталось.

До этого блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вышла на связь после интервью журналистке Надежде Стрелец и поблагодарила подписчиков за поддержку. Она также поделилась кадрами домашнего лечения. На фотографиях — капельница, ее возлюбленный Луис Сквиччиарини и члены семьи, включая сыновей и брата.