Россиянин сорвался с высоты во время восхождения на Памире

Россиянин сорвался с высоты во время восхождения на Памире Россиянин получил травму головы после падения с высоты на Памире в Таджикистане

Россиянин получил черепно-мозговую травму после падения с высоты во время экспедиции на Памире в Таджикистане, передает Telegram-канал SHOT. Из-за непогоды его не могут эвакуировать уже третий день, отметили в источнике.

Сообщается, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. По словам его близких, для проведения эвакуации требуется почти 1 млн рублей, однако вылет вертолета снова перенесли из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Экспедиция проходила по маршруту пятой категории сложности через перевалы Ташлык, Шапак и Турамыс. Финальной целью группы было восхождение на пик Исмоила Сомони высотой 7495 метров.

Ранее стало известно, что школьник погиб во время спуска вместе с отцом с восточной вершины Эльбруса. По предварительным данным, причиной трагедии стал обрыв страховочного троса. Мужчина не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Альпиниста отправили в Нальчик, где с ним работают следователи.

Кроме того, два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один из них погиб, второй получил травмы. Инцидент произошел на высоте около 4 тыс. метров.