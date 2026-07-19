Стала известна причина смерти Андрея Бурлаки

Причиной смерти музыкального журналиста, писателя и историка ленинградского и российского рока Андрея Бурлаки стали последствия инсульта, сообщила РИА Новости его семья. По словам собеседника агентства, писатель перенес острое состояние два месяца назад — в мае 2026 года. О дате и месте похорон родственники сообщат позже.

У Андрея Петровича 20 мая был тяжелый инсульт. Два месяца боролись за восстановление, но, к сожалению, сегодня в 5 утра он умер, — рассказала одна из близких журналиста.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончался музыкальный журналист Андрей Бурлака. Публицист умер на 71-м году жизни. В сообщении говорится, что его не стало сегодня, 19 июля, в 05:00.

До этого стало известно, что советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Как сообщил его пасынок Всеволод Москвин, о дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.