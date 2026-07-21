Грибной сезон — 2026 в МО: почему в этом году грибов будет больше обычного

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Грибной сезон — 2026 в МО: почему в этом году грибов будет больше обычного

Лето 2026 года преподнесло жителям столичного региона роскошный подарок. Сразу после окончания первых затяжных дождей подмосковные леса буквально переполнены лесными дарами.

Многие удивленные дачники задаются вопросом, почему много грибов в 2026 году в МО собирают даже в тех местах, где раньше ничего не росло. Чтобы разобраться в природе этого лесного изобилия, необходимо проанализировать климатические условия последних месяцев. Тщательно изучив ключевые факторы, специалисты-микологи смогли детально объяснить, почему грибной сезон в Подмосковье в 2026 году такой щедрый, в чем причины этого великолепного урожая и где искать самые богатые грибные места.

Три главные причины обильного урожая в 2026 году

Каждый опытный лесник знает, что грибница — это чрезвычайно чувствительный подземный организм, чутко реагирующий на любые изменения окружающей среды. Для формирования полноценного плодового тела требуется безупречный баланс влажности, тепла и зачатков мицелия. В этом году все эти факторы идеально совпали во времени.

Природные аномалии начались еще зимой, продолжились весной и закрепились в разгар летнего периода. В результате такого стечения обстоятельств прогноз грибного сезона 2026 года в Московской области оказался таким хорошим. Даже больше! Все самые смелые ожидания экспертов были превзойдены. Кажется, нас ждут рекордные объемы сбора практически во всех районах. Главный секрет кроется в последовательном накоплении влаги и стабильном прогреве почвы.

Вторая волна грибов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обильные снегопады и запас влаги в почве

Давайте разберемся, почему так много грибов находят любители тихой охоты в 2026 году в Московской области. Первым и фундаментальным фактором успеха стали капризы прошедшей зимы. А она выдалась очень снежная!

Огромные сугробы, скопившиеся на лесных полянах, таяли медленно и постепенно, насыщая землю живительной влагой на рекордную глубину. Как обильные снегопады влияют на грибной сезон? Дело в том, что глубокое увлажнение не позволяет грибнице высохнуть даже во время кратковременной летней засухи. Вода — это основа жизни грибов, которые почти на 90% состоят из нее.

Микологи отмечают, что глубокие слои лесной подстилки оставались влажными на протяжении всей весны. Это создало идеальный фундамент для старта вегетативного периода. Земля накопила колоссальный энергетический ресурс, который теперь активно расходуется на рост плодовых тел.

Теплая весна и мягкие дожди

Вторым важным шагом стало раннее и мягкое весеннее потепление без резких возвратных заморозков. Лед в лесах сошел плавно, а первые грозы принесли долгожданное тепло.

Сбалансированная температура, умеренные осадки оказались комфортными для грибов в 2026 году и сформировали идеальный микроклимат для раннего старта первой волны. Температура воздуха в регионе не опускалась ниже 10 градусов, что способствовало раннему старту грибного сезона, а мягкие дожди поддерживали необходимый уровень влажности почвы.

Где искать грибы в Подмосковье Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Стабильный температурный режим позволил мицелию проснуться раньше обычного времени и накопить необходимые питательные вещества. Постоянная смена кратковременных ливней и солнечных дней создала эффект природной теплицы, стимулируя ускоренный метаболизм лесной экосистемы.

Высокая влажность — идеальные условия для грибницы

Летние грозы окончательно закрепили успех. Теплые туманы, опускающиеся на подмосковные просеки по утрам, удерживают влажность воздуха на отметке, близкой к максимуму. Именно это окончательно объясняет, почему в лесах МО будет много грибов в 2026 году.

Для успешного развития спор влажность лесной подстилки должна составлять не менее 80 процентов при стабильной температуре воздуха около 18–22°C. Такие тепличные условия наблюдаются сейчас повсеместно. Именно поэтому начавшийся второй грибной сезон в МО в 2026 году бьет рекорды популярности среди дачников. Он, кстати, стартовал в июле.

Интересный факт: микологи называют вторую волну грибного сезона желто-красной по цвету основных грибов — лисичек и подосиновиков.

Люди целыми семьями отправляются в лес, возвращаясь с богатыми трофеями. Второй грибной сезон в МО в 2026 году дает прекрасную возможность сделать заготовки на зиму даже тем, кто обычно ленится собирать лесные дары.

При этом не забывайте, что у влажности есть и обратная сторона. Из-за избытка влаги многие грибы, особенно благородные белые, стремительно поражаются червями. Поэтому советуем хорошенько осматривать каждый грибной срез и в случае сильного поражения вредителями оставлять гриб в лесу.

Урожай грибов в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

А еще после сильных дождей лучше подождать 2–3 дня, а не идти сразу в лес.

Какие грибы будут радовать грибников в этом году

Прогноз грибного сезона в 2026 году в Московской области сулит в лесах обилие самых разных видов.

В сосновых борах и березовых рощах активно растут плотные белые грибы, радующие чистыми ножками и крупными шляпками.

Подосиновики и подберезовики — одни из самых желанных трофеев, которые будут активно расти в летние месяцы.

Лисички — любимые многими грибы, которые не червивеют и растут массово.

Маслята, моховики, летние опята и шампиньоны.

Богатый урожай грибов в Подмосковье стоит ждать и осенью 2026 года. В ближайшее время на смену ранним летним видам постепенно приходят осенние опята и грузди.

Так что если вы пропустили весенний сбор, не расстраивайтесь: полноценный второй грибной сезон в Московской области подарит массу возможностей наполнить закрома. Главное — внимательно следить за прогнозами погоды и не упускать теплые дни после обильных ливней. Ведь именно сочетание правильной температуры и умеренных осадков дает такой урожай грибов, а также напрямую определяет скорость появления новых колоний на лесных полянах.

Богатые грибные места Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где искать самые богатые грибные места в 2026

Если вы планируете поездку, важно выбрать правильный маршрут. Хотя грибы сейчас растут практически повсеместно, некоторые направления традиционно остаются более урожайными. Южное, западное и восточное направления железной дороги сейчас лидируют по количеству положительных отчетов от грибников.

Если хотите насладиться богатым урожаем грибов в Подмосковье в 2026 году, обратите внимание на ключевые районы-лидеры.

Южное направление: Чеховский и Серпуховский районы. Местные смешанные леса с преобладанием липы, дуба и сосны оптимальны для поиска белых грибов и подосиновиков. В Ступинском районе (также на юге) стабильные урожаи дают деревни Васькино и Мелехово.

Юго-восточное направление: районы Домодедово и Подольска (Павелецкое направление). Березовые перелески и опушки здесь славятся обилием лисичек и подберезовиков. Хорошие грибные места также можно найти около села Семивраги.

Западное направление: Рузский и Одинцовский округа. Они знамениты чистой экологией и хвойными массивами. Здесь активно растут маслята, а в смешанных лесах — благородные боровики.

Северное направление: окрестности Дубны и Сергиева Посада. Местные мшистые ельники и смешанные леса традиционно богаты на лисички, подберезовики, сыроежки и белые грибы.

Восточное направление: леса Мещерской низменности (Шатура, Орехово-Зуево). Край болот и сосновых боров, который очень любят грибы. Отличные точки для сбора маслят и черных груздей.

Такой сезон, как в этом году, — это редкое природное явление, которым обязательно стоит воспользоваться всем любителям прогулок на свежем воздухе. Скорее берите корзины, одевайтесь по погоде и отправляйтесь в лес за своими личными трофеями!

Ищем грибы на Павелецком направлении: читайте об удачных местах в другом материале.