Ищем грибы на Павелецком направлении: секретные места, о которых молчат

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Ищем грибы на Павелецком направлении: секретные места, о которых молчат

Павелецкое направление по праву считается одним из самых грибных мест Подмосковья. Здесь преобладают лиственные и смешанные леса, где в изобилии водятся белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички и сыроежки. Наиболее урожайные места находятся примерно в 30–40 км от Москвы. Рассказываем, где искать грибы на юге Подмосковья и на какой электричке с Павелецкого вокзала добраться до самых урожайных мест.

Обзор грибных мест вдоль Павелецкой железной дороги

Южная часть Московской области характеризуется чередованием густых хвойных лесов, березовых рощ и смешанных дубрав. Такой ландшафт создает идеальные условия для развития самых разных видов мицелия. Если внимательно изучить, где именно прячутся лучшие лесные богатства, то станет понятно, что многие заветные тропы находятся в пешей доступности от железнодорожных платформ.

Карта грибных лесов Московской области наглядно демонстрирует, что южная ветка буквально усыпана перспективными точками. Основная активность грибников начинается сразу за границей Домодедовского района и тянется вплоть до Оки. Здесь можно встретить как песчаные почвы, любимые маслятами, так и влажные низины, где прекрасно себя чувствуют подберезовики. Планируя свои выходные, обязательно ознакомьтесь с актуальными отчетами коллег по увлечению, чтобы точно знать текущую обстановку на просеках.

Кстати, актуальную карту грибных мест можно найти на сайте Комитета лесного хозяйства Московской области.

Где искать грибы в июле и августе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие станции и лесные массивы самые урожайные

Давайте детально разберем конкретные остановочные пункты, которые гарантируют отличный улов даже тем, кто впервые держит в руках корзину. Многие новички часто задаются вопросом, где собирать грибы на Павелецкой ветке, чтобы не уйти в глубь леса на десятки километров.

Платформа Белые Столбы — одно из самых близких и популярных мест. Двигаться нужно на запад от станции в сторону поселка Шебанцево. Местные смешанные леса славятся обилием подберезовиков и сыроежек.

Станция Барыбино — очень перспективная локация. Как добраться до грибных мест в этой части Московской области? Опытные сборщики рекомендуют переходить железнодорожные пути и углубляться в лес с восточной стороны, двигаясь по направлению к селу Растуново. Местные березовые перелески скрывают отличные семейки белых.

Станция Вельяминово — леса здесь начинаются практически сразу за станционными постройками. Если пройти около двух-трех километров на восток, можно выйти на отличные вырубки и поляны.

Станция Привалово — еще одно секретное грибное место Подмосковья. Она считается настоящей Меккой для тех, кто ценит благородные виды. Именно здесь чаще всего находят самые крупные и чистые экземпляры сезона.

Решая для себя, где собирать грибы на Павелецкой ветке в этом сезоне, отдавайте предпочтение станциям, удаленным от крупных автомагистралей и промышленных предприятий — это гарантирует экологическую безопасность вашего будущего ужина.

Лисички: где искать «желто-красную» волну

Яркие, ароматные и удивительно вкусные рыжие шляпки — мечта любого грибника. Они ценятся за то, что практически никогда не поражаются червями и отлично переносят транспортировку даже в мягких пакетах.

В июле лисички можно найти практически во всех лесах вдоль Павелецкой ветки. Они предпочитают светлые смешанные леса, где ели соседствуют с березами.

Летние опята и шампиньоны — где искать в июле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массово собирать лисички и подосиновики в Подмосковье начинают со второй половины июня, но пик их плодоношения всегда приходится на июль и август.

Лисички редко растут поодиночке — если вы заметили одну желтую пуговку, обязательно осмотритесь вокруг. Скорее всего, рядом в траве прячется целое семейство.

Итак, вы отправились на тихую охоту за лисичками на электричке с Павелецкого вокзала. Где искать грибные места?

Станция Черная — расположена среди светлого соснового бора. Это не столько секретное, сколько культовое место подмосковных грибников. Среди сосен можно искать маслята и лисички.

Станция Щурово — вблизи одноименного поселка расположился хвойный лес, где водятся лисички и белые грибы.

В окрестностях Сельвачево и Вишняково также водятся белые, сыроежки и подберезовики.

Чтобы без проблем как следует добраться до грибных мест МО, вам не понадобится личный автомобиль: достаточно сесть на утренний пригородный поезд.

Обращайте внимание на поваленные березы и лесные опушки возле Вельяминово и Привалово — именно там лисички образуют сплошные золотистые ковры.

Подосиновики и подберезовики: их любимые места обитания

Где искать лисички — разобрались. Теперь найдем подосиновики в Подмосковье.

Яркие красные шляпки подосиновиков сложно перепутать с другими грибами. Они любят молодые осинники, смешанные леса и влажные низины, часто соседствуя с папоротниками. Перечисляем места, где вы можете найти эти грибы.

У станций Белые Столбы, Ступино, Барыбино, Вельяминово, Востряково, Михнево, Привалово.

В лесах у поселка Оболенск и деревни Новинки-Бегичево на юге области.

В Коломенском округе, у Новорязанского шоссе.

В Ступинском районе — станции Михнево, Жилево, Ступино, Акри.

Вблизи станции Луховицы — севернее находится березовый лес с белыми грибами и подберезовиками, а пройдя пару километров в сторону Москвы, можно выйти к пруду на опушке леса, изобилующего подберезовиками и подосиновиками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подберезовики, в свою очередь, предпочитают более светлые места. Их излюбленные биотопы — это березовые рощи, окраины болот и заброшенные лесные дороги. Если вы хотите узнать, как правильно добраться до лучших грибных мест МО на общественном транспорте, выбирайте пригородные поезда, идущие до станции Михнево. Местные перелески славятся невероятной плотностью произрастания подберезовиков. Помните, что подосиновики очень любят соседство с молодыми елками и часто маскируются под слоем прошлогодней листвы.

Как добраться на электричке и не заблудиться в лесу

Железная дорога остается самым надежным и быстрым способом перемещения для всех любителей природы. Обычная электричка Павелецкого направления отвезет вас к грибным местам. Чтобы ваш поход прошел максимально комфортно, заранее изучите расписание поездов и выберите ранние утренние рейсы.

Выходите на станциях, указанных выше. Если из окна электрички видно зарастающее поле, смело выходите на ближайшей станции — на опушке грибов обычно больше, чем в чаще.

Многие начинающие сборщики опасаются заблудиться в незнакомом лесу. Чтобы этого не произошло, перед выходом из дома тщательно изучите, как добраться до грибных мест МО и вернуться обратно без происшествий. Всегда заряжайте мобильный телефон на 100%, берите с собой портативный аккумулятор (пауэрбанк) и обязательно устанавливайте навигационные приложения, способные работать в офлайн-режиме без подключения к интернету. Перед входом в лесной массив зафиксируйте ориентиры: направление железной дороги, линии электропередачи или русла рек. Это простые, но жизненно важные правила, которые уберегут вас от неприятностей.

Правила безопасности на грибной охоте в 2026 году

Каждый новый сезон приносит не только радость открытий, но и напоминает о важности соблюдения мер предосторожности. Собирая вкуснейшие лисички и подосиновики в Подмосковье, никогда не берите незнакомые или вызывающие малейшие сомнения экземпляры. Помните, что у многих съедобных грибов существуют опасные ложные двойники, употребление которых может привести к тяжелым последствиям.

Белые, подосиновики и подберезовики — какие районы выбрать Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году в грибных местах Подмосковья дежурят спасатели и лесники. Чтобы тихая охота не превратилась в происшествие, соблюдайте простые правила.

Возьмите с собой запас воды и пищи.

Обязательно захватите медикаменты, необходимые вам по жизненным показаниям.

Наденьте яркую, заметного цвета одежду — это поможет спасателям заметить вас в лесу.

Полностью зарядите телефон перед выходом.

Если поняли, что не можете найти выход из леса, незамедлительно звоните в службу 112.

Избегайте загрязненных территорий — вблизи дорог и промышленных объектов грибы впитывают вредные вещества.

Никогда не уничтожайте ядовитые грибы, ведь они являются важной частью лесной экосистемы и служат лекарством для многих животных. Относитесь к природе с уважением, уносите с собой весь бытовой мусор и бережно срезайте плодовые тела ножом, чтобы не повредить хрупкую грибницу. Приятных вам прогулок и полных корзин!

Все о второй волне грибов читайте на нашем сайте.